Le Premier ministre slovaque Robert Fico attendu au Vietnam

Les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque parti et de chaque pays, ont échangé des informations sur les développements post-électoraux et la mise en œuvre des résolutions du congrès du parti, et ont partagé leurs expériences en matière d’amélioration de la gouvernance, de promotion du développement socio-économique, de stabilité politique et de protection sociale.