Le Premier ministre slovaque Robert Fico attendu au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, effectuera une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril.
Cette visite sera effectuée à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, selon un communiqué publié le 9 avril par le ministère des Affaires étrangères. -VNA
Le permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu, entame une visite officielle au Laos
Cette visite fait suite à l’invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).