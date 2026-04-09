Le membre du Politburo Trân Câm Tu s’entretient avec son homologue lao Vilay Lakhamphong

Vientiane (VNA) – Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est entretenu jeudi 9 avril à Vientiane avec Vilay Lakhamphong, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), dans le cadre de sa visite officielle au Laos.



Trân Câm Tu a transmis les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, ainsi que des principaux dirigeants vietnamiens, à Vilay Lakhamphong, aux dirigeants lao, à l’ensemble des membres du Parti et au peuple lao à l’occasion du festival traditionnel du Nouvel An Bunpimay.



Il a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour leurs récents succès significatifs, notamment le succès du 12e Congrès national du PPRL, les élections de l’Assemblée nationale de la 10e législature et des Conseils populaires pour le cinquième mandat, ainsi que la consolidation de l’appareil dirigeant du Parti et de l’État pour le nouveau mandat.



Trân Câm Tu s’est dit convaincu que, sous la direction du PPRL, dirigé par le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, le Laos mettra en œuvre avec succès la résolution du 12e Congrès national du PPRL et le 10e plan quinquennal de développement socio-économique, progressant sur la voie de la paix, de l’indépendance, de l’autonomie et de la prospérité tout en renforçant son influence régionale et internationale.



Il a réaffirmé la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens, qui consiste à accorder une importance capitale et une priorité absolue au renforcement et à la consolidation des liens d’amitié, de solidarité, de coopération globale et de cohésion stratégique unissant le Vietnam et le Laos. Il a souligné que cette relation constitue un atout inestimable pour les deux nations, une nécessité objective et une source essentielle de force, garantissant un développement durable et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.



De son côté, Vilay Lakhamphong a salué la visite de Trân Câm Tu, soulignant que le choix du Laos comme première destination à l’étranger dans ses nouvelles fonctions au cours de ce nouveau mandat témoigne de la solidarité rare et particulière qui unit les deux partis et les deux pays. Il a décrit cette visite comme un élément déterminant pour l’approfondissement des relations bilatérales.



Vilay Lakhamphong a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien indéfectible et constant apporté par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens au Laos, réaffirmant que le Laos considère toujours ses relations avec le Vietnam comme une priorité stratégique majeure de sa politique étrangère. Il a également félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes, notamment le succès des principaux événements politiques, la consolidation de son leadership et la poursuite de sa stabilité et de son développement socio-économiques.



Les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque parti et de chaque pays, ont échangé des informations sur les développements post-électoraux et la mise en œuvre des résolutions du congrès du parti, et ont partagé leurs expériences en matière d’amélioration de la gouvernance, de promotion du développement socio-économique, de stabilité politique et de protection sociale. Ils ont également partagé de précieux enseignements sur la construction et la restructuration des partis, la lutte contre la corruption et le renforcement des capacités de leadership et de la combativité des organisations du parti afin de consolider la confiance du public.



En ce qui concerne les relations bilatérales, les deux parties ont hautement apprécié les progrès positifs et globaux réalisés dans les relations Vietnam-Laos, notamment la confiance politique croissante et la coopération de plus en plus efficace dans tous les domaines, en particulier à la suite des échanges et des réunions de haut niveau entre les dirigeants du Vietnam, du Laos et du Cambodge.



Les deux parties ont insisté sur la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale, tout en s’accordant sur des mesures clés pour renforcer la coopération entre les États parties, améliorer le partage d’informations stratégiques, promouvoir les échanges à tous les niveaux, notamment les visites de haut niveau, et élargir la collaboration entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales.



Elles ont également convenu de renforcer la coordination en matière de recherche théorique, d’examens pratiques et de formation des cadres, tout en intensifiant la coopération en matière de défense et de sécurité et les efforts conjoints de lutte contre la criminalité transnationale, y compris le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité.



Les deux parties ont souligné la nécessité d’approfondir la « cohésion stratégique » dans les relations Vietnam-Laos, afin de garantir une coopération plus étroite, plus efficace et plus concrète dans tous les domaines, en adéquation avec les besoins de développement de chaque pays pour la nouvelle période. Les domaines prioritaires comprennent l’amélioration de l’efficacité de la coopération économique, commerciale et d’investissement ; la promotion des infrastructures et de la connectivité des transports ; le développement de la collaboration dans les domaines de l’éducation et de la formation, notamment la formation des cadres supérieurs, ainsi que dans les domaines des sciences et technologies, de la culture et du tourisme, parallèlement à une coordination étroite sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Les deux parties sont également convenues de poursuivre une étroite coordination en matière de communication publique et d’éducation sur la tradition de grande amitié et de solidarité particulière entre les deux partis, États et peuples, en particulier auprès des jeunes générations, considérant cela comme une tâche stratégique et à long terme pour préserver et promouvoir l’inestimable héritage commun des deux nations.



À cette occasion, les deux parties ont convenu de coordonner les préparatifs des grands anniversaires de 2027, notamment le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (1962-2027) et le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (1977-2027). Ces événements seront l’occasion de faire le bilan de la coopération et de réaffirmer la volonté politique d’approfondir, de renforcer et de pérenniser la relation bilatérale privilégiée.



Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de renforcer le partage d’informations, la coordination sur les questions mondiales, la coopération dans les forums régionaux et internationaux, et la collaboration au sein de la sous-région du Mékong.



Les deux parties ont exprimé leur confiance dans le fait que, grâce à la ferme détermination des deux partis et États et à la solidarité de leurs peuples, la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la connectivité stratégique entre le Vietnam et le Laos continueront de se développer vigoureusement, contribuant au développement et à la défense nationale de chaque pays ainsi qu’à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. – VNA

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