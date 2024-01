Hanoi (VNA) - Le Chili est un marché d'exportation potentiel pour les biens de consommation vietnamiens, car le niveau de vie des habitants de ce pays avait augmenté ces dernières années, a estimé l'ambassadeur vietnamien au Chili, Pham Truong Giang.

L'ambassadeur vietnamien au Chili, Pham Truong Giang. Photo: VNA



Le Chili est l'un des premiers pays d'Amérique latine à signer un accord de libre-échange (ALE) avec le Vietnam et que les deux pays ont effectivement profité de cet accord, a indiqué l’ambassadeur Pham Truong Giang.

Le président Vo Van Thuong et l'ancienne président chilienne Michelle Bachelet . Photo: VNA

Le commerce bilatéral des marchandises entre les deux pays occupe toujours la première place au sein de l’ASEAN sur la période 2019-2023. En 2023, la valeur des exportations et des importations entre le Vietnam et le Chili dépasse 1,4 milliard de dollars, en baisse de plus de 15 milliards de dollars, en baisse de 15 % par rapport au niveau record de 1,7 milliard de dollars en 2022 et quasi équivalent à 2021, a précisé l’ambassadeur.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Trân Quang Phuong et la vice-présidente de la Chambre des représentants du Chili, Daniella Cicardini. Photo: VNA



Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprennent des téléphones de tous types et composants ; ordinateurs, produits électroniques ; machines de toutes sortes ; textiles, vêtements et chaussures de toutes sortes. Le marché chilien n'est pas aussi exigeant en matière de qualité des produits que les États-Unis, le Japon et les pays de l'Union européenne (UE), ce qui constitue un grand avantage pour les exportations vietnamiennes, a-t-il expliqué.

Des chaussures vietnamiennes exportées vers les pays d'Amérique du Sud. Photo: VNA



Les deux pays disposent également d'un grand potentiel de coopération dans le domaine de l'hydrogène vert ainsi que des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire.

En outre, les entreprises vietnamiennes peuvent également diversifier leur approvisionnement en matériaux de production auprès des partenaires d'exportation du bois, du cuivre et du lithium du Chili, a conclu le diplomate. -VNA