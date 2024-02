Le président Vo Van Thuong rend visite à la Police de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - A l'approche du Nouvel An lunaire du Dragon, le 2 février, le président Vo Van Thuong est allé contrôler les préparatifs de la Police de Hô Chi Minh-Ville et des forces policières municipales de prévention et de lutte contre les incendies, de secourisme et de sauvetage, pour cette occasion spéciale.



Lors de sa visite à la Police de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Thuong a formulé ses meilleurs vœux du Têt du Dragon à tous les cadres et policiers de la mégapole du Sud.



Appréciant les réalisations de la Police municipale dans son travail, le chef de l'État lui a demandé de poursuivre les efforts pour accomplir au mieux sa tâche de garantir la sécurité, la sûreté et l'ordre social dans la mégapole du Sud en toutes circonstances.



En outre, il lui est nécessaire d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Projet 06 concernant le développement d'applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour 2022-2025 et vision pour 2030.



Le président Vo Van Thuong formule ses vœux du Têt aux forces policières municipales de prévention et de lutte contre les incendies, de secourisme et de sauvetage. Photo: VNA

En visitant le Centre 114 de la Police de prévention et de lutte contre les incendies, de secourisme et de sauvetage de Hô Chi Minh-Ville, le président lui a demandé d'améliorer l'efficacité de la gestion publique en matière de prévention et de lutte contre les incendies.



Hô Chi Minh-Ville devrait investir davantage en ce domaine et mettre en œuvre des exercices de prévention et de lutte contre les incendies, a-t-il suggéré.

Le président Vo Van Thuong (gauche) et le Professeur et médecin Nguyen Chan Hung. Photo: VNA



Par la même occasion, le président Vo Van Thuong a rendu visite à des intellectuels et artistes de la mégapole du Sud, dont le Professeur et médecin Nguyen Chan Hung, ancien président de l'Association du cancer du Vietnam, et l'Artiste du Peuple Kim Cuong. -VNA