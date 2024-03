Hanoi (VNA) - Le Vietnam pourrait être une destination attractive pour les investisseurs recherchant une exposition à la croissance en dehors des marchés émergents traditionnels, selon une récente analyse du marché réalisée par la société de gestion d’investissement américaine VanEck.

Photo d'illustration: VNA

Comme le rapporte le site d’information asiafundmanagers.com, l’analyse souligne la transition du pays d’un marché frontière à un marché émergent et souligne les réformes qui ont conduit à sa croissance remarquable.

"Les réformes économiques du Vietnam ont créé un cercle vertueux : les réformes ont stimulé les exportations, qui à leur tour ont stimulé la croissance économique, entraînant une augmentation de la demande intérieure. Cette trajectoire a positionné le Vietnam comme une partie dynamique et intégrante de l’économie mondiale, avec un marché intérieur qui continue de montrer un fort potentiel de croissance", a déclaré John Patrick Lee, chef de produit chez VanEck, cité par le site.

Le responsable a en outre souligné que la croissance économique du Vietnam est soutenue par sa population jeune et croissante. Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 30 ans et un taux d’alphabétisation supérieur à 90%, cette dynamique favorise une forte demande intérieure tirée par une classe moyenne en plein essor dont le revenu disponible augmente.

Comparé à d’autres marchés émergents, le ratio consommation privée/PIB du Vietnam le classe dans la moyenne, supérieur à celui de l’Arabie Saoudite et de la Chine, mais inférieur à celui du Brésil et des Philippines. Cette demande intérieure robuste offre au Vietnam une résilience face aux défis extérieurs.

En ce qui concerne le marché boursier, VanEck estime que le Vietnam constitue une opportunité émergente que les investisseurs devraient examiner de près. John Patrick Lee a également déclaré qu’il voyait les plus grandes opportunités dans les secteurs de la finance, de l’immobilier et des biens de consommation. – VNA