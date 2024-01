La Thaïlande prévoit une liaison ferroviaire avec la Malaisie depuis la gare de Sungai Kolok dans la province de Narathiwat. (Photo : bangkokpost.com)

Bangkok, 19 janvier (VNA) - La Thaïlande envisage une liaison ferroviaire entre sa gare de Sungai Kolok et la côte est de la Malaisie pour promouvoir le commerce et le tourisme.Pichet Kunadhamraks, directeur général du ministère thaïlandais des transports ferroviaires, a déclaré le 18 janvier que les agences ferroviaires des deux pays travaillaient sur une proposition de liaison entre la ville frontalière de la province thaïlandaise de Narathiwat et Rantau Panjang dans l'État de Kelantan en Malaisie.La ligne est en Malaisie est reliée par une section ouest à Kuala Lumpur et Johor Baru, une ville en face de Singapour.Le 17 janvier, Pichet Kunadhamraks s'est entretenu avec Mohd Shahriman Shafein, chef du département ferroviaire malaisien, dans le cadre du Comité de travail conjoint des chemins de fer thaïlandais et malaisiens (RJWC), au bureau du ministère des Transports à Bangkok.Un responsable thaïlandais a déclaré que la connexion entre Sungai Kolok et Rantau Panjang encouragerait davantage de commerce, de passages frontaliers, de tourisme et d'investissements entre les deux pays.Actuellement, la Thaïlande et la Malaisie disposent d'une liaison ferroviaire à Padang Besar, une ville du district de Sadao, dans la province de Songkhla, au sud de la Thaïlande.Outre le projet d'une deuxième connexion, les deux parties ont également discuté de la possibilité d'héberger un projet ferroviaire à grande vitesse pour relier davantage les deux pays.Le sujet devrait être discuté lors de la prochaine série de réunions du RJWC en août en Malaisie. - VNA