Hanoi (VNA) – La diversité des activités religieuses, y compris les fêtes, démontre clairement que la liberté de croyance et de religion au Vietnam est garantie par l’article 24 de la Constitution de 2013.

Des touristes se recueillent devant l'ancienne statue de Bouddha au sommet de la montagne Ba Den. Photo: VNA



L’Etat favorise les activités de toutes les religions et encourage les fidèles à vivre leur foi dans le respect de la loi. Les citoyens ont les libertés de croyance, de religion et le droit de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion. Les religions sont égales devant la loi. L’Etat respecte et protège les libertés de croyance, de religion.Selon le Département de la culture populaire relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Vietnam compte actuellement 7.966 festivités, dont 7.039 festivals folkloriques traditionnels, 332 fêtes historiques, 544 fêtes religieuses, 41 festivals culturels, sporttifs et touristiques. La plupart des festivités sont plus ou moins associées à des éléments spirituels et religieux.À l’occasion de Noël ou de l’anniversaire de Bouddha, le Vesak, de nombreux dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie adressent leurs meilleurs vœux aux dignitaires et fidèles. Ces deux fêtes religieuses, comme d’autres, attirent de nombreux participants.Le Vietnam compte 26,5 millions de fidèles, soit 27% de sa population. Vivant dans l’ensemble du pays, ils appartiennent à différentes ethnies et couches sociales.Selon les chiffres du Comité des affaires religieuses du gouvernement, le bouddhisme est la plus grande religion du pays avec plus de 14 millions de fidèles et 18.544 établissements de culte.Avec avec plus de 7 millions de fidèles et 7.771 établissements de culte, le catholicisme est la deuxième religion la plus représentée au Vietnam après le bouddhisme. Les troisième et quatrième religions les plus suivies sont le protestantisme et le caodaïsme.