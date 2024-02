Tokyo (VNA) – Plus de 300 Vietnamiens vivant dans les régions du Centre et du Sud du Japon se sont rassemblés dimanche 18 février lors d’un festival dans la préfecture d’Hiroshima pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon.

La danse vietnamienne du bambou au menu de la fête. Photo : VNA

Il y a plus de 70.000 Vietnamiens dans les régions du Centre et du Sud ainsi que dans la région de Kyushu.La consule générale du Vietnam à Fukuoka Vu Chi Mai a déclaré que les événements organisés à l’occasion des festivals des deux pays avaient contribué à promouvoir la compréhension mutuelle et à renforcer la cohésion entre les deux peuples.Minoru Terada, membre de la Chambre des représentants japonaise, a affirmé que le gouvernement japonais et les autorités locales chérissent leur amitié avec le Vietnam et espèrent accueillir davantage d’étudiants et de travailleurs qualifiés de ce pays d’Asie du Sud-Est.Lors du festival, de nombreuses représentations d’art traditionnel des deux pays ont eu lieu, telles que la fabrication de mochi japonais (un type de gâteau de riz), la calligraphie, la musique et le théâtre japonais et la danse vietnamienne du bambou. – VNA