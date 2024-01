L'ambassade Tran Quoc Khanh(2e à gauche) visite la coentreprise GBRS. Photo : GBRS

Alger (VNA) - Une mission de l’ambassade du Vietnam en Algérie, conduite par l'ambassadeur Tran Quoc Khanh, a visité les 22 et 23 janvier les ingénieurs et les travailleurs vietnamiens du projet de coentreprise gazo-pétrolière du Groupement Bir Seba (GBRS), à l'occasion de l'approche du Nouvel an lunaire du Dragon.

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a évalué le projet d'exploitation pétrolière et gazière à Bir Seba, en Algérie, comme l'un des projets d'investissement étranger les plus réussis du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam), tout en affirmant le soutien de l’ambassade à ce projet.

La coentreprise gazo-pétrolière GBRS en Algérie est le premier projet d'investissement dans l'exploitation pétrolière et gazière à l'étranger de la Compagnie d'exploration et de production gazo-pétrolière du PetroVietnam (PVEP) en tant qu'opérateur. La coentreprise comprend la société nationale algérienne Sonatrach et l’Autorité pétrolière de thaïlande (Petroleum Authority of Thailand-PTT).

Après près de huit ans d'activité, GBRS a sorti son 50 millionième baril de pétrole le 28 octobre 2023, faisant de cette coentreprise l'un des projets d'investissement à l'étranger les plus efficaces de PetroVietnam.

La coentreprise GBRS exploite actuellement les blocs 433a et 416b de la mine de Bir Seba dans le désert du Sahara, au sud de l'Algérie. Mis en œuvre depuis 2003, ce projet dispose de réserves totales estimées à environ un milliard de barils de pétrole. Actuellement, la première phase du projet fonctionne avec une production d'exploitation de plus de 16 000 barils de pétrole/jour et les parties participantes négocient la deuxième pour augmenter la capacité totale du projet à 40 000 barils de pétrole/jour. -VNA