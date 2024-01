Le Caire (VNA) - La société par actions European Plastics (EuP) a inauguré le 15 janvier son usine EuP Egypt, située à Sadat City à Menoufaya, et spécialisée dans la production de Filler Masterbatch, un mélange maître de charge dans la production de plastique. Il s'agit de la première usine d'une entreprise vietnamienne en Égypte.

L'usine EuP Egypt représente un investissement total estimé à 30 millions de dollars et s'étend sur une superficie de plus de 34.000 m². Une fois complètement opérationnelle, elle disposera de 24 lignes de production d'une capacité totale de 300.000 tonnes par an. Elle créera plus de 300 emplois directs pour les travailleurs locaux. Ses produits seront vendus sur le marché égyptien et exportés vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique.



Selon Hoang Quoc Huy, président du conseil d'administration de la société European Plastics, le projet de construction de l'usine EuP Egypt est une étape importante dans la stratégie d'expansion de l'entreprise. Il a également souligné que cette usine symbolisait la coopération au développement entre le Vietnam et l'Égypte.



European Plastics est une entreprise multi-industrielle, spécialisée principalement dans la production de Masterbatch. Actuellement, l'entreprise possède 8 usines au Vietnam et ses produits sont exportés vers une centaine de pays.

Le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), Hossam Heiba, visite l'usine EuP Egypt. Photo: VNA



Appréciant l'importance du premier projet d'une entreprise vietnamienne en Égypte, le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), Hossam Heiba, a souligné que la création de l'usine EuP Egypt avait illustré les efforts du gouvernement égyptien pour attirer les investisseurs étrangers.



L'Égypte continuera de favoriser et de protéger les investisseurs étrangers, y compris les investisseurs vietnamiens, a-t-il déclaré, appelant les entreprises vietnamiennes à venir davantage sur le marché égyptien.



La société EuP Egypt Industries, une filiale de European Plastics, est l'opérateur direct de l'usine EuP Egypt. Fondée en août 2022 en Égypte avec un capital entièrement vietnamien, EuP Egypt Industries prévoit de réaliser des projets en Égypte dans le but d'élargir le marché et de devenir une société multinationale. -VNA