Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les entreprises d’IDE ont toujours besoin de ressources humaines de haute qualité. Ainsi est-il important de se concentrer sur la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour attirer les investissements étrangers.



Do Duc Tri, directeur général adjoint de la SARL de fourniture de main-d’œuvre Nhan Kiet, a déclaré qu'actuellement, au Vietnam, le nombre de travailleurs de haute qualité répondant aux besoins de production et commerciaux des entreprises étrangères demeure limité.



"Au cours des derniers mois de 2023, nous avons reçu des commandes de nombreuses entreprises étrangères pour recruter des milliers de travailleurs qualifiés, mais nous n'avons pu satisfaire que 20 à 30 % de leurs besoins", a-t-il indiqué.



Selon lui, la cause est que les travailleurs vietnamiens manquent de compétences pratiques et d'expériences. De nombreuses entreprises en provenance de République de Corée, de Chine et du Japon, ont fait venir des travailleurs de leurs pays.