Hanoï (VNA) - A l'occasion du 220e anniversaire de la Fête nationale de Serbie (15 février), le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont envoyé des messages de félicitations au président serbe Aleksandar Vucic, à la présidente du gouvernement serbe Ana Brnabic et au président de l'Assemblée nationale serbe Vladimir Orlic.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a envoyé un message de félicitations au premier vice-président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de Serbie, Ivica Dacic./.-VNA