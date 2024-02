Moscou (VNA) - Le Club vietnamien de l’Université linguistique d’État de Moscou (MGLU), en Russie, a organisé un cours spécial, attirant la plupart des étudiants de langue vietnamienne des universités de Moscou pour discuter du Têt (Nouvel An lunaire).

La coutume mung tuôi ou li xi (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges), accompagnée de vœux, ne laisse pas les étudiants russes indifférente. Photo : VNA

Parce qu’ils ont choisi une future carrière liée à la langue vietnamienne, l’apprentissage de la culture vietnamienne est une chose qui intéresse beaucoup les étudiants russes.Sujets liés aux coutumes de la décoration de la maison, aux marchés aux fleurs de pêcher et aux fleurs d’abricots, à la fabrication du banh chung (gâteau de riz gluant de forme carré), du banh tet (gâteau de riz gluant de forme cylindrique) et de l’argent porte-bonheur pour prier pour la chance et la santé des grands-parents, des parents et des enfants pendant le Têt sont des leçons culturelles intéressantes pour les étudiants russes qui étudient la langue vietnamienne.Actuellement, la langue vietnamienne est largement enseignée en Russie. Au cours de l’année scolaire 2023-2024, l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères a inscrit pour la première fois des étudiants spécialisés dans la langue vietnamienne. – VNA