Photo: VNA

Phnom Penh, 12 février (VNA) - La campagne pour les cinquièmes élections sénatoriales au Cambodge a débuté le 10 février avec un grand rassemblement du Parti du peuple cambodgien (PPC) au pouvoir.Selon les règlements de la Commission électorale nationale (NEC), les activités de campagne électorale des partis politiques se déroulent du 10 au 23 février et doivent se terminer dans les 24 heures précédant le jour du scrutin, le 25 février.La NEC a déclaré que les 125 membres de l'Assemblée nationale et les 11 622 conseillers communaux seront votés dans 33 bureaux de vote à travers ce pays d'Asie du Sud-Est.Le Sénat compte 62 sièges, mais le vote ne portera que sur 58 sièges, puisque deux sénateurs seront nommés par le roi cambodgien Norodom Sihamoni et deux autres par l'Assemblée nationale, ou la chambre basse.Lors des dernières élections sénatoriales en 2018, le CPP a remporté les 58 sièges.- VNA