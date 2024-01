Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le journal de la chaîne de télévision américaine célèbre CNN vient de publier un article présentant un pont nouvellement construit avec un but différent : pour s'embrasser, pas pour marcher.

Un nouveau spot photo unique appelé Kiss Bridge, où les couples peuvent partager des moments romantiques sous le coucher de soleil au Vietnam, a été lancé la semaine dernière.

Fruit de la coopération entre l'architecte italien Marco Casamonti et le promoteur de tourisme de luxe Sun Group, le pont est situé au sud de l'île de Phu Quoc - destination célèbre pour ses belles plages. Le pont mesure plus de 800 m de long et se compose de deux moitiés distinctes.

Le design s'inspire de la fresque classique de Michel-Ange "La Création d'Adam" dans la Chapelle Sixtine – comme les doigts pointés dans le tableau, les deux moitiés du pont ne se touchent pas.

Au lieu de cela, les parties nord et sud ne sont distantes que de 30 cm. Cela signifie que les embrasseurs devront se percher un de chaque côté, puis se pencher pour le grand baiser. La distance entre le pont a été calculée avec une telle précision que le 1er janvier de chaque année, le soleil brillera directement dans l'espace entre les deux moitiés du pont. Le nom vietnamien du pont "Cầu hôn" signifie "demande en mariage".

Le pont est situé dans le complexe touristique nouvellement ouvert - Sunset Town, sur l’île de Phu Quoc, dans la province méridionale de Kien Giang, au sud du Vietnam, à 40 minutes de vol d’Hô Chi Minh-Ville.

Phu Quoc est souvent considérée comme la meilleure escapade insulaire du Vietnam et est favorisée par les jeunes mariés.

Sun Group a dirigé divers projets similaires, notamment le "Golden Bridge" près de Da Nang, où deux mains géantes soulèvent une structure scintillante. Situé à plus de 1 400 m d'altitude, le pont mesure 150 m de long.

Phu Quoc a investi massivement dans les infrastructures touristiques. Des marques hôtelières haut de gamme comme Regent, InterContinental et JW Marriott sont présentes sur l'île. Il existe désormais une attraction touristique supplémentaire sur l’île que tous les visiteurs peuvent découvrir. -VNA