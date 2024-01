Photo d'illustration: baobinhduong.vn



Binh Duong (VNA) - Selon le Service du Plan et de l'Investissement de Binh Duong, dans les prochains temps, 44 entreprises issues d'IDE en opération dans cette province du Sud se verront appliquer l'impôt minimum mondial.



Jusqu'à présent, Binh Duong a drainé des investissements de 65 pays et territoires avec un capital total enregistré de 40,3 milliards de dollars. Actuellement, les investisseurs asiatiques représentent plus de 75% du total des investissements directs étrangers (IDE) dans cette province.



Le 29 novembre, l'Assemblée nationale du Vietnam a adopté une résolution sur l'application d'un impôt supplémentaire sur les sociétés conformément aux règles globales anti-érosion de la base d'imposition (impôt minimum mondial). Le 1er janvier 2024, la politique d’impôt minimum mondial de 15% sur les multinationales est entrée en vigueur.-VNA