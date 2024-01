Hanoi (VNA) – Le Cambodge et le Vietnam oeuvrent pour promouvoir sans cesse leurs relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme", 45 ans après le Jour de la Victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot, a indiqué un chercheur de l’Académie royale du Cambodge.

Dans son article intitulé "Le 45e anniversaire du Jour de la Victoire, le 7 janvier : Croissance constante de la coopération Cambodge-Vietnam dans tous les domaines et à tous les niveaux ", publié sur la page d’accueil de la RAC, Uch Leang a souligné le jour où le peuple cambodgien a été sauvé et libéré du régime génocidaire qui avait transformé le Cambodge en un "champ de la mort" pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours et exterminé plus de 3 millions de Cambodgiens innocents.

Le 7 janvier 1979, les soldats du Front uni national pour le salut du Kampuchéa et le peuple cambodgien, avec l’aide des soldats volontaires et du peuple vietnamiens, avaient renversé le régime génocidaire dirigé par Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, ont libéré le peuple et le Cambodge du régime génocidaire, a-t-il rappelé.

Cette victoire constitue un événement historique de grande solidarité internationale entre les peuples et les armées des deux pays, le Cambodge et le Vietnam, et ouvre une nouvelle page dans les relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays, a-t-il relevé.

Après cette victoire, les soldats volontaires vietnamiens avaient continué à aider et à former les soldats cambodgiens pour empêcher le retour au pouvoir au Cambodge d’un régime génocidaire qui avait fui vers la frontière Cambodge-Thaïlande et les soldats volontaires vietnamiens s’étaient complètement retirés du Cambodge en septembre 1989, a-t-il poursuivi.



Depuis le retrait total des soldats volontaires vietnamiens du Cambodge, les relations entre le Cambodge et le Vietnam n’ont cessé de progresser et se sont développées de plus en plus dans de nombreux domaines, ce qui a apporté de nombreux avantages tangibles aux peuples des deux pays.

La relation entre le Cambodge et le Vietnam n’est pas seulement traditionnelle, en tant que voisins, mais aussi en tant que frère et sœur dans la cause de la libération nationale et de la réunification nationale pour la construction et le développement de la nation jusqu’à aujourd’hui, a estimé le chercheur Uch Leang.

Cette relation a été maintenue et cultivée par les dirigeants et les peuples des deux pays, et la jeune génération des deux pays continuera à construire ce pont d’amitié sous la devise de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme", a-t-il noté.

L’article a passé en revue les réalisations en matière de maintien de la paix et de développement du Cambodge, ainsi que les résultats de la visite officielle du Premier ministre Hun Manet au Vietnam les 11 et 12 décembre 2023, durant laquelle les deux Premiers ministres vietnamien et cambodgien ont exprimé leur profonde appréciation pour le développement constant des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines.

Afin de renforcer davantage les liens, ils ont discuté d’un plan d’action dans les domaines du commerce et de l’investissement, du tourisme, de la connectivité, de la santé, de l’éducation, de la sécurité, des affaires frontalières et de la défense. Les deux parties se sont engagées à continuer de renforcer leur coopération et d’explorer de nouveaux domaines potentiels à travers des échanges fréquents de visites, des dialogues et des interactions entre les dirigeants à tous les niveaux.

Lors de cette visite, la partie cambodgienne a proposé de renforcer le commerce et les investissements grâce à une coopération complémentaire dans le format "Vietnam 1" en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, et a souligné les avantages communs de l’élaboration d’un plan d’action pour le développement du tourisme entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam sous le slogan "Trois pays, une destination".

Les relations commerciales croissantes entre le Vietnam et le Cambodge ont enregistré un taux de croissance annuel de plus de 20% entre 2015 et 2020 et ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars en 2022, atteignant 10,57 milliards de dollars, soit une hausse de près de 11% par rapport à l’année précédente.

Constatant la croissance constante du commerce bilatéral, les dirigeants se sont fixé un objectif commercial bilatéral de 20 milliards de dollars dans un avenir proche. Pour atteindre cet objectif, les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, notamment le Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.

Selon un rapport du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, en 2023, avec 206 projets d’un capital total de 2,94 milliards de dollars au Cambodge, le Vietnam était le premier investisseur aséanien et l’un des cinq premiers investisseurs étrangers au Cambodge.

L’objectif de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, ainsi que le point de connexion des autoroutes Phnom Penh-Bavet et Hô Chi Minh Ville-Môc Bai pour stimuler les flux de commerce et d’investissement, la coopération complémentaire à travers le format "Vietnam 1", notamment la coopération dans l’agriculture, l’industrie et le tourisme en particulier et dans tous les domaines en général, contribueront activement à faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2050.

La coopération économique, commerciale et d’investissement est un moteur important pour promouvoir "le bon voisinage, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale, durable et à long terme" entre le Vietnam et le Cambodge, a conclu le chercheur. – VNA