

Hanoi (VNA) - L’Administration des services médicaux du ministère de la Santé a organisé vendredi 27 novembre à Hanoi une réunion hybride visant à finaliser le manuel sanitaire et le programme d’évaluation des dispositifs de soins, d’urgence, de prévention et de sécurité alimentaire en vue de l’APEC 2027.

Des responsables des départements de la prévention des maladies et de la sécurité sanitaire des aliments se sont réunis au ministère de la Santé avec des dirigeants et experts des hôpitaux Huu Nghi, Bach Mai et Viêt Duc.



La réunion a également associé par visioconférence les Centres de contrôle des maladies, les directions de la sécurité alimentaire et les responsables de la couverture médicale de l’APEC de neuf provinces et villes (Gia Lai, Khanh Hoa, Hanoï, Dà Nang, Huê, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Quang Ninh et An Giang).



Dans la province de An Giang, les échanges ont notamment mobilisé les représentants des établissements de santé de l’île de Phu Quôc, appuyés par l’Hôpital militaire 175 et l’Hôpital Cho Rây.



En ouverture de la réunion, le directeur de l’Administration des services médicaux, le Dr Hà Anh Duc, a appelé à peaufiner le manuel sanitaire de l’APEC 2027, notamment sur les contacts clés, les centres d’urgence, les structures d’accueil et les protocoles de transfert des patients.



Les discussions ont également porté sur la prévention des épidémies, le contrôle sanitaire, la sécurité alimentaire et la traduction, afin d’élaborer un guide complet, clair et accessible.



Structuré en dix grandes parties, ce futur manuel médical sera conçu selon les besoins d’information spécifiques de chaque public cible, des soignants aux responsables et délégués. En fonction des données disponibles et des usages prévus, l’ouvrage pourra être scindé en plusieurs volets ou livrets distincts.



Durant la phase de finalisation, certains de ses contenus devront faire l’objet de décisions officielles émanant de la ministre de la Santé. Les services concernés sont ainsi appelés à accélérer leurs travaux afin de finaliser l’ensemble des contenus dans le courant de novembre et décembre 2026.



Le directeur adjoint de l’Administration des services médicaux, le Dr Vuong Anh Duong, a demandé aux départements provinciaux de la santé d’évaluer précisément leurs effectifs de garde, leurs capacités d’accueil et de transfert des urgences, ainsi que leurs stocks de médicaments, de sang et d’équipements.



Il a également insisté sur le contrôle de la médecine préventive, des plans anti-épidémies et de la sécurité alimentaire, en particulier sur les sites accueillant les activités de l’APEC.



Le ministère de la Santé va organiser des formations et des exercices de secours d’urgence dans les localités hôtes de l’APEC, en s’appuyant sur le projet de manuel et les protocoles spécialisés déjà établis.



Les autorités locales sont par ailleurs priées de finaliser rapidement leurs plans opérationnels — détaillant effectifs, stocks de médicaments, équipements et transferts de patients — afin de les transmettre à l’Administration des services médicaux pour synthèse et mise à jour.



L’Administration des services médicaux continuera d’attribuer des missions spécifiques aux hôpitaux relevant directement du ministère de la Santé. Dans l’immédiat, l’Hôpital Bach Mai a été désigné comme point focal pour élaborer une grille d’évaluation des capacités médicales en vue des futures missions d’inspection et de supervision au niveau local.