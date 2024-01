Hanoi (VNA) - Un programme de promotion du tourisme sur le thème "Têt Làng Viêt" (Têt dans le village vietnamien) se déroulera les 20 et 21 janvier dans l’ancien village de Duong Lâm, dans la cité municipale de Son Tây à Hanoi, pour promouvoir la valeur des coutumes traditionnelles du Têt.

Des Vietnamiens confectionnent un banh chung (gâteau carré de riz gluant) pendant la fête du Têt. Photo : anninhthudo.vn



Diverses activités seront organisées pendant le programme, notamment une visite pour découvrir pleinement la beauté du Têt vietnamien dans un espace de marché traditionnel, des spectacles d’art ethnique dans la cour de la maison communale de Mông Phu, l’enregistrement dans les endroits les plus uniques du village et des stands pour présenter les spécialités locales, les produits artisanaux et les villages artisanaux.



Un espace permettant aux visiteurs de découvrir les coutumes traditionnelles du Têt avec des activités telles que la calligraphie, la confection de to he (figurines de pâtes à modeler colorées) et les jeux folkloriques est également prévu.



Les gens et les touristes peuvent également en apprendre davantage sur les coutumes traditionnelles lors du festival traditionnel du Têt, telles que la cérémonie du réveillon du Nouvel An, le lâcher des carpes dans des étangs ou rivières et la coutume li xi (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges), accompagnée de vœux, ainsi que la culture culinaire unique et célèbre de Duong Lâm.

C'est la troisième année que le programme «Têt Làng Viêt» a lieu dans l'ancien village de Duong Lâm. Photo : hanoimoi.vn



C’est la troisième année que le programme a lieu avec la participation d’ambassadeurs et de délégués de plusieurs agences diplomatiques et organisations internationales ainsi que de touristes étrangers et nationaux. Cela contribue non seulement à présenter la culture vietnamienne à des amis internationaux, mais constitue également un moyen de préserver les traditions pour les générations futures.

L’ancien village de Duong Lâm, classé au patrimoine national, est connu pour le cachet exceptionnel de son architecture et par ses charmes ancestraux de village rural typique du delta du fleuve Rouge. Il est considéré comme un musée à ciel ouvert de la vie rurale vietnamienne. L’authenticité qui se dégage de ce village, avec notamment le banian, le puits, les maisons anciennes en latérite et la vie simple de ses habitants, en fait une destination incontournable. – VNA