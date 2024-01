Hanoi (VNA) – La prochaine visite d’État du président indonésien Joko Widodo au Vietnam du 11 au 13 janvier sur l’invitation de son homologue vietnamien Vo Van Thuong contribuera à resserrer davantage le partenariat stratégique et à approfondir la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) rencontre le président indonésien Joko Widodo lors du 42e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et l’Indonésie sont bâties et cultivées sur le socle des liens d’amitié traditionnelle entre les deux peuples construit par les présidents Hô Chi Minh et Sukarno et cultivée par les dirigeants et les peuples vietnamien et indonésien. L’Indonésie est le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel le Vietnam a établi des relations diplomatiques, le 30 décembre 1955, et les deux pays ont célébré l’an dernier 10e anniversaire du partenariat stratégique (juin 2013-2023).Des générations de Vietnamiens gardent encore à l’esprit l’amitié entre le président Hô Chi Minh et le président Sukarno, qui était à la base une amitié simple mais étroite. Lors de la visite du président Hô Chi Minh en Indonésie et de la visite du président Sukarno au Vietnam, toutes en 1959, le peuple indonésien a appelé le président Hô Chi Minh Paman Hô. Le président Hô Chi Minh s’est également adressé au président Sukarno en utilisant le terme affectueux de Bung Karno.Plus particulièrement, lors de sa visite au Vietnam, le président Sukarno a déclaré : "Nos deux peuples se sont battus longtemps et durement et ont déclaré notre indépendance le même mois d’août 1945. Nos deux pays ont maintenu notre foi et ont donc tenu bon. Nous sommes frères – frères d’armes". De son côté, le président Hô Chi Minh a offert au président Sukarno les deux vers suivants en guise de cadeau d’adieu : "Même si nos pays sont éloignés, nos cœurs ne le sont pas, nous sommes amis et nous sommes frères".Ces dernières années, les relations bilatérales ont poursuivi leur forte dynamique de croissance, comme en témoignaient notamment les visites et les contacts de haut niveau tels que l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président Joko Widodo en août 2022, la visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc en Indonésie en décembre 2022, la triple participation du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Sommets de l’ASEAN en Indonésie en avril 2021, en mai 2023 et en septembre 2023, la visite officielle et la participation à l’AIPA-44 du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê en Indonésie en août 2023.Cette prochaine visite d’État du président Joko Widodo au Vietnam, la deuxième depuis septembre 2018, sera l’occasion pour les deux parties de continuer à discuter des mesures visant à promouvoir la coopération et à approfondir le partenariat stratégique, resserrant ainsi l’amitié traditionnelle cultivée depuis près de 70 ans, a souligné l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Au sein de l’ASEAN, l’Indonésie est le 3e partenaire commercial du Vietnam qui est son 4e partenaire commercial. Le commerce bilatéral est passé de 8,2 milliards de dollars en 2020 à 14,1 milliards en 2022 et à plus de 12 milliards de dollars en 2023. Les deux pays oeuvrent pour porter les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars avant 2028 dans une direction plus équilibrée.Jusqu’au 20 décembre 2023, l’Indonésie dénombrait 122 projets totalisant 651,43 millions de dollars au Vietnam, se classant 30e sur 144 investisseurs directs étrangers au Vietnam. Ciputra, Traveloka, Gojek, PT Vietmindo Energitama, Jafpa Comfeed Vietnam, Semen Indonesia Group y ont récolté des succès. En revanche, les vietnamiens FPT, Diên may xanh se sont implantés en Indonésie, bientôt suivis par Vinfast Global qui devrait mettre en chantier une usine de voitures électriques de 1,2 milliard de dollars en Indonésie au premier trimestre de 2024.Le Vietnam et l’Indonésie disposent d’un énorme potentiel de coopération et de nombreux atouts qui peuvent se compléter. Les deux pays sont deux économies à fort potentiel, émergentes et à croissance rapide. Au sein de l’ASEAN, l’Indonésie est le plus grand marché avec plus de 285 millions de consommateurs, alors que le Vietnam est le troisième marché avec 100 millions d’habitants et une croissance économique impressionnante, a indiqué l’ambassadeur Ta Van Thông.Lors de la prochaine visite, les deux parties discuteront de nombreux domaines d’intérêt commun tels que la promotion du commerce et des investissements, la coopération dans la transition énergétique, le développement économique vert et durable, l’économie numérique et la coopération dans le domaine de la fabrication de véhicules électriques et de l’agriculture de haute technologie, ainsi que la promotion de leur coopération et la coordination de leurs positions dans les forums régionaux et internationaux, a-t-il conclu. – VNA