Photo d'illustration. Photo : VNA



Hanoi (VNA) – Dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du programme "Sustainable Flight Challenge" (TSFC) lancé par l'alliance mondiale SkyTeam, la compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) a été récompensée comme le transporteur aérien apportant les plus fortes contributions aux solutions de développement durable.

SkyTeam apprécie hautement les efforts et la créativité de Vietnam Airlines dans la mise en œuvre de solutions de rappel et de réédition de produits alimentaires secs et d'ustensiles jetables afin de garantir la qualité après le vol et faire don à VietHarvest, un modèle pour sauver les restes, pour livrer des repas de qualité aux organisations et aux individus en situation difficile. C'est aussi l'un des contenus auxquels Vietnam Airlines participe au "Sustainable Flight Challenge" en 2023.

Le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuan, a déclaré que le prix décerné par SkyTeam à sa compagnie confirme les efforts exceptionnels de Vietnam Airlines pour réduire les émissions de CO2 dues à l’aviation.

La coopération avec VietHarvest affirme l'engagement de l'entreprise à réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, pour aider les situations difficiles en offrant des opportunités d'accès à des sources alimentaires de qualité, a souligné Dang Anh Tuan.

En outre, Vietnam Airlines figure dans le top 3 des compagnies aériennes démontrant la meilleure capacité à gérer les déchets sanitaires en vol.

Animé en 2022, "Sustainable Flight Challenge" est un programme annuel visant à stimuler les initiatives de développement durable dans le secteur de l'aviation. Le programme est initié par Skyteam, une alliance mondiale de compagnies aériennes, avec des membres de grandes compagnies aériennes du monde entier.

Les compagnies aériennes participant à ce programme rivaliseront pour montrer quelle compagnie aérienne peut opérer le vol le plus respectueux de l'environnement, avec le développement le plus durable.

Actuellement, le programme "Sustainable Flight Challenge" a attiré la participation de 16 compagnies aériennes de nombreux pays tels que les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Chine, la République de Corée, etc. -VNA