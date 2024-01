Avec une politique ouverte et de nombreuses mesures efficaces pour attirer les investissements, la province de Bac Ninh (Nord) est devenue une destination de choix pour les grandes entreprises des secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. C'est à la fois une opportunité et une motivation pour Bac Ninh de participer progressivement et fortement à l'écosystème national et régional des semi-conducteurs.