Environnement

Un front frais mettra fin à la chaleur dès mercredi soir dans le Nord

Une baisse générale des températures se profile pour le milieu de la semaine. Selon les dernières prévisions, l’arrivée d'une masse d’air froid d'intensité modérée dès la nuit de mercredi mettra définitivement un terme à la vague de chaleur qui touche actuellement le Nord.

La circulation s'écoule sur le pont Nhât Tân la nuit à Hanoi. La masse d'air froid devrait apporter des orages épars dans les jours à venir. Photo : Dantri
La circulation s'écoule sur le pont Nhât Tân la nuit à Hanoi. La masse d'air froid devrait apporter des orages épars dans les jours à venir. Photo : Dantri

Hanoi (VNA) - Après plusieurs jours de chaleur humide, le Nord du Vietnam s’apprête à connaître un temps plus frais et des orages épars, tandis que de fortes pluies continuent de frapper les régions du Centre et du Sud.

Une masse d’air froid de faible intensité devrait atteindre le Nord du Vietnam à partir de la nuit de mercredi, mettant fin à une série de journées chaudes et apportant des orages épars, a annoncé le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le Nord subit une chaleur automnale humide et étouffante, avec des températures atteignant 35 à 36 degrés Celsius dans certaines zones du Nord-Ouest. Le NCHMF a indiqué que ces conditions devraient perdurer jusqu’aux alentours du 29 septembre.

L’arrivée d’air froid devrait faire baisser les températures d’environ 3 à 4 degrés, ramenant les maximales dans le nord entre 30 et 32 degrés au cours des jours suivants. Les zones de haute montagne pourraient connaître un refroidissement marqué, avec des minimales descendant en dessous de 20 degrés.

Des averses et des orages sont également attendus sur le Nord à partir de la nuit de mercredi. Selon le NCHMF, ces précipitations se produiront par brèves rafales sur des zones restreintes ; des pluies fortes, généralisées et prolongées sont peu probables.

Plus au sud, les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh dans le Centre connaîtront des averses et des orages, accompagnés de fortes pluies par endroits, à mesure que l’air froid rencontrera le relief exposé aux vents de la région.

Parallèlement, des orages frappent le Centre et le Sud du Vietnam, de Huê à Khánh Hòa. Plusieurs stations ont enregistré plus de 50 millimètres de pluie entre midi et 15 heures le 27 septembre, dont 77,8 millimètres dans la province méridionale de Cà Mau. La pluie devrait s’atténuer à partir de lundi dans ces provinces et villes. — VNA

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