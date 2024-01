Tây Ninh (VNA) – Des représentants du Cambodge, ainsi que des responsables des quatre provinces cambodgiennes de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham, Tboung Khmum sont venus jeudi 25 janvier formuler leurs meilleurs vœux et offrir des cadeaux aux autorités de la province de Tây Ninh (Sud), à l’approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.

Photo : VNA

Le président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, Nguyên Thanh Ngoc, a déclaré que 2023 continuait à marquer le développement exceptionnel de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge en général et les provinces cambodgiennes partageant une frontière avec Tây Ninh en particulier.

Il a estimé qu'en 2024, le Vietnam et le Cambodge continueront à promouvoir les bonnes traditions, ainsi que leurs efforts communs pour remporter de nouvelles et plus grandes victoires dans l’édification et le de développement de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les provinces limitrophes avec Tây Ninh procéderont à un examen et signeront un nouvel accord de coopération pour porter l'amitié traditionnelle à une nouvelle hauteur, a souligné Nguyên Thanh Ngoc.

Au nom de ces quatre provinces cambodgiennes, Peang Po Sa, gouverneur de la province de Svay Rieng, a adressé ses vœux de Nouvel An aux responsables de la province de Tây Ninh.

Il a souhaité qu'en 2024, sous la juste direction des gouvernements vietnamien et cambodgien, les provinces frontalières continuent à préserver et à cultiver de bonnes relations de voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale devienne plus forte et plus efficace, d’intérêt commun. -VNA.