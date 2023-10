Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé une décision approuvant une stratégie de développement des métiers ruraux jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

L’objectif général de la stratégie est de promouvoir le potentiel des zones rurales, d’améliorer l’efficacité de la production et des affaires, d’augmenter les revenus, de créer des emplois et d’améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population.

Il vise également à protéger l'environnement, à préserver le paysage et à promouvoir les traditions et l'identité culturelle de la nation.

La stratégie devrait stimuler le développement économique rural vers une agriculture écologique et des zones rurales et des agriculteurs modernes.

Dans le cadre de la stratégie, le taux de croissance des professions rurales augmentera de 6 à 7 % par an d'ici 2030. Le revenu moyen des travailleurs exerçant des professions rurales sera 2,5 à 3 fois plus élevé qu'en 2020.

Les métiers ruraux devraient attirer environ 5 millions de travailleurs réguliers et rapporter plus de 6 milliards de dollars par an grâce à l'exportation.

Les taux de travailleurs qualifiés travaillant dans des métiers ruraux et de titulaires de diplômes et de certificats devraient atteindre respectivement 80 % et 35 %.

Des zones de matières premières stables et concentrées seront créées dans les localités du pays pour répondre à 70 % des besoins de développement de l’industrie rurale.

La stratégie identifie sept groupes de métiers à développer dans les zones rurales. Photo : VNA

La stratégie identifie sept groupes de métiers à développer dans les zones rurales, parmi lesquels la transformation et la conservation agro-sylvicole-pêche ; beaux-arts et artisanat; production de matériaux; production de sel ; services, entre autres.

La stratégie fixe également les orientations pour la préservation et la restauration des villages artisanaux traditionnels, le développement des marchés intérieurs et d'exportation pour les produits ruraux et la protection de l'environnement dans les zones rurales en association avec le développement du tourisme. - VNA