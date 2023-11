L'artiste Ly Van Toi enseigne le « don ca tai tu » à une fille. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'introduction d'arts traditionnels dans les espaces publics est une direction choisie par de nombreuses organisations et particuliers pour atteindre les jeunes. Outre des interprétations gratuites, ces projets organisent régulièrement des activités expérientielles et interactives pour envoyer des messages significatifs.



Dans la rue du Livre à Hô Chi Minh-Ville, les membres du projet « Gánh hát lưu diễn muôn phương » (Théâtre en tournée dans toutes les directions) présentent un livre photo illustrant 36 types d'arts du spectacle et des fêtes folkloriques traditionnelles de toutes les régions du Vietnam. Ce livre a été réalisé par eux-mêmes.



Sont également présentés des objets associés à de nombreux arts traditionnels pour éveiller la curiosité et l'intérêt des jeunes. Le projet invite en outre la jeune actrice de « cai luong » (théâtre réformé) Ha Nang à venir y présenter de nombreux extraits familiers de « « don ca tai tu » (musique et chants dans le Sud du pays) et de « cai luong ».

L'artiste Ha Nang présente des extraits de « don ca tai tu » (musique et chants dans le Sud du pays) et de « cai luong ». Photo: nhandan.vn





Le « Théâtre en tournée dans toutes les directions » est un projet mis en œuvre par quatre jeunes de Ho Chi Minh-Ville avant l'épidémie de Covid-19.



Selon Vu Truong Phi Phung, assistant du projet, en plus du livre lancé il y a près d'un an, le projet se concentre sur les activités de performance et la présentation des arts traditionnels. Le public cible est celui des jeunes.



De son côté, en plus de participer régulièrement à des spectacles dans des espaces culturels publics comme la rue du Livre, la jeune actrice de « cai luong » Ha Nang rejoint des troupes amateurs de musique folklorique, apportant les arts traditionnels dans des écoles de la ville. De plus, elle a travaillé avec un certain nombre de jeunes amoureux des arts traditionnels pour mettre en œuvre le projet « Cai Luong from here » ciblant les élèves et étudiants.



Depuis avril, Ha Nang a organisé trois programmes sur le « cai luong » et le « don ca tai tu » auprès de jeunes. Tous ont eu lieu dans des cafés où de nombreux jeunes aiment se rendre, et étaient gratuits.



Phan Khac Huy, responsable du projet « Doi thoai van hoa cong dong » (Dialogue culturel communautaire), lui aussi, a organisé de nombreux programmes pour préserver et promouvoir divers types de spectacles, de culture et d'histoire de la région Sud. Actuellement, il poursuit un projet portant principalement sur l’inspiration des jeunes.



Le projet comprend de nombreuses activités d'expérience, la présentation de nombreux manuels sur les arts traditionnels et des cours intéressants.



Selon Phan Khac Huy, les manuels du projet sont adaptés aux élèves à partir de 11 ans. Ils sont tous dotés de technologies afin que les lecteurs puissent à la fois assimiler des informations et profiter de ces arts en scannant des codes QR.-VNA