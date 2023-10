Il faut redoubler les efforts pour promouvoir la croissance économique. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Atteindre une croissance de 6% en 2023 alors qu’il ne reste qu’un dernier trimestre est un grand défi qui nécessite de gros efforts de la part de l’ensemble de l’économie.

Pour atteindre l’objectif d’une croissance économique de 6% en 2023, selon le 3e scénario de croissance économique choisi par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion périodique de septembre du gouvernement, il faut redoubler les efforts pour promouvoir la croissance économique.

La solution est d'augmenter la demande totale de l'économie, a déclaré le ministre des Finances Ho Duc Phoc, soulignant qu'à l'heure actuelle, les investissements publics n'ont été décaissées que pour plus de la moitié, et il reste près de la moitié du capital prévu à être décaissée pour créer une croissance dynamique pour l’économie.

Les investissements publics doivent être accélérés pour promouvoir la production et les affaires, il faut éliminer les difficultés pour l'accès aux terres et relever les obstacles des projets immobiliers, a déclaré le ministre Ho Duc Phoc.

Les consommateurs font leurs achats au supermarket MM Mega Market Center. Photo: laodong.vn

Le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a mentionné que les ministères, les branches et les localités devaient être déterminés à décaisser 95% du plan cette année, en particulier les capitaux d'investissement dans le cadre du Programme de redressement et de développement socio-économique.

Selon le ministre Nguyen Chi Dung, dans les temps à venir, le Vietnam a de nombreuses perspectives pour l'amélioration du rythme de croissance grâce à la promotion des investissements publics, de la consommation et du tourisme ; pour l'accélération de la contribution de la numérisation et des hautes technologies dans la croissance ; pour la promotion du processus de transition verte et de bénéfice de la tendance à la réorientation des flux d'investissements étrangers...

Cependant, le ministre a déclaré que le Vietnam était toujours confronté à de nombreux risques et fluctuations complexes et imprévisibles, dont la lente reprise des principaux partenaires commerciaux, les pressions d’inflation mondiale élevée, la tendance au resserrement monétaire continu dans de nombreux pays pour freiner l’inflation, le risque de perturbation de la chaîne de valeur mondiale...

C’est donc le moment de déployer des efforts pour promouvoir la croissance. En plus de promouvoir les investissements publics,il faut aussi promouvoir la production industrielle, un moteur important de la croissance économique, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh -VNA