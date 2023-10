Le terminal de transbordement et de stockage de GNL de Thi Vai prêt pour l'exploitation commerciale. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés sans précédent, au cours des neuf premiers mois de 2023, le Groupe pétrolier et gazier vietnamien (PETROVIETNAM - PVN) s'est toujours efforcé d'atteindre ses objectifs fixés.



Les réunions mensuelles entre le directeur général de PVN et les dirigeants des unités membres du groupe sont maintenues pour appréhender rapidement la situation de fonctionnement de chaque unité et rechercher des solutions dans le but de réaliser les objectifs fixés.



En outre, le directeur général de PVN, Lê Manh Hung, a travaillé directement avec les unités membres et les responsables de chaque projet pour les examiner, les assister et les accompagner afin d'atteindre les objectifs majeurs de 2023.



Entre janvier et septembre, l'exploitation de pétrole brut de PVN a atteint 7,85 millions de tonnes, dépassant de 14,1% le plan fixé pour les trois premiers trimestres et représentant 84,6% de l’objectif pour l’ensemble de l’année. Sur ce volume, l’exploitation de pétrole brut dans le pays a atteint 6,51 millions de tonnes, représentant 86,5% du plan fixé pour cette année. Quant à l'exploitation de pétrole brut à l'étranger, elle s'est élevée à 1,34 million de tonnes, représentant 76,2% du plan annuel. En ce qui concerne l’exploitation de gaz, PVN a connu un volume de 5,76 milliards de m3, équivalant à 72,1% de son plan annuel.



S’agissant de la production d'électricité, en neuf mois, le groupe a fourni 17,55 milliards de kWh (représentant 73,1% de l’objectif annuel), soit une hausse de 45,6% par rapport à la même période en 2022. La production d'azote a atteint 1,30 million de tonnes, représentant 81% du plan annuel, en baisse de 4,8% par rapport à la même période de l’année dernière.



Ainsi, pendant les neuf premiers mois, PVN a réalisé un chiffre d'affaires total estimé à 643,2 billions de dongs, représentant 95% du plan annuel.



Le groupe a reversé 102.400 milliards de dôngs au budget étatique, dépassant de 31% son plan pour toute l’année 2023. Il a également enregistré un bénéfice consolidé avant impôts de 42.500 milliards dongs, dépassant l’objectif annuel de 22%.



Au 30 septembre, le total des actifs consolidés de PVN était estimé à 998.000 milliards de dongs, la valeur de la marque atteignant 1,382 milliard de dollars (soit un triple par rapport à 2019). Le groupe figure dans le Top 10 des marques les plus valorisées au Vietnam (Brand Finance) et est en tête des entreprises les plus rentables au Vietnam en 2023 (PROFIT 500 - Vietnam Report).



Les résultats obtenus démontrent les grandes aspirations de PVN, affirmant son rôle pionnier et important dans la garantie de la sécurité énergétique nationale. Le groupe est digne de la confiance et des missions assignées par le Parti et le gouvernement.



PETROVIETNAM, anciennement Département général du pétrole et du gaz du Vietnam, était une société d'État créée le 3 septembre 1975. Le groupe est actif dans le secteur de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. PETROVIETNAM s'est développé vers un modèle commercial entièrement intégré, allant de l'exploration-production, du raffinage-pétrochimie, de l'industrie gazière, du gaz à l'électricité/engrais aux services techniques pétroliers.



En tant qu'entreprise leader, le groupe joue un rôle important dans l'accélération de la croissance économique nationale, le développement des ressources humaines hautement qualifiées, l'intégration internationale et les investissements à l'étranger.-VNA