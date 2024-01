Des enfants apprennent le dessin dans un jardin d'enfants de l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï, 10 janvier (VNA) - La réforme des mécanismes de mobilisation des organisations privées, des entreprises, des individus et de l'engagement de la société dans les soins et la protection des enfants fait partie des tâches clés récemment fixées par le Bureau politique.Cela fait partie de la directive n° 28-CT/TW du Bureau politique, publiée le 25 décembre 2023, sur l’amélioration des soins, de l’éducation et de la protection des enfants.En novembre 2012, le Bureau politique a également publié une directive sur la promotion du leadership du Parti en matière de soins, d’éducation et de protection d’enfants, affirmant la nécessité de renforcer l’engagement du secteur privé dans ce travail.Depuis lors, de nombreux progrès ont été constatés dans l'attraction de parties privées vers la garde et la protection des enfants, a déclaré le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA), précisant que la sensibilisation des familles et de la société à ce problème s'est de plus en plus améliorée, comme le montre des taux plus élevés d’enregistrement des naissances et d’enfants couverts par l’assurance maladie.La mobilisation des ressources privées pour l'éducation a également été renforcée tandis que les activités scolaires et extrascolaires ont été réformées pour inclure des contenus liés à la garde et à la protection des enfants, tels que les compétences essentielles, la prévention du VIH/SIDA et la prévention des accidents infantiles.Les autorités, la communauté et les enfants eux-mêmes sont également devenus plus conscients de l'importance de la garde et de la protection des enfants et se sont davantage impliqués dans le travail, qui a été mené activement par le Front de la Patrie vietnamienne, l'Union de la jeunesse, l'Union des femmes et l'Union des agriculteurs, et l'Association vietnamienne pour la protection des droits de l'enfant, ainsi que des organisations non gouvernementales nationales et internationales, selon le MoLISA.Pham Thi Hai Ha du MoLISA a estimé que pour promouvoir l'engagement du secteur privé, l'État devrait établir un cadre juridique sur la protection de l'enfance, notamment la mobilisation des parties privées, réglementer les droits et responsabilités des individus, des organisations et de la communauté lorsqu'ils fournissent des services de garde et de protection des enfants et stipuler les droits des personnes à bénéficier de ces services.En outre, l'État doit concevoir des mécanismes et des politiques de formation des fonctionnaires et des bénévoles dans ce domaine, créer un environnement favorable à la garde et à la protection des enfants ainsi qu'à la fourniture de produits destinés aux enfants, et remplir son rôle de supervision, d'inspection, de surveillance et de règlement des violations de la loi, a-t-elle noté.Pham Thi Hai Ha a ajouté que même si la participation du secteur privé vise à maximiser les ressources pour la garde et la protection des enfants, l'investissement de l'État joue toujours le rôle principal, en particulier dans les zones reculées et au niveau local, où il est difficile pour les investisseurs privés d'en tirer des bénéfices ou en tirer profit.Les dépenses du budget de l’État consacrées à l’éducation et à la santé des enfants ont augmenté au fil des années, selon les statistiques.Entre 2013 et 2023, l’éducation représente 17,8 % des dépenses annuelles totales du budget de l’État. Parmi les dépenses consacrées à l'éducation, 20 % sont destinés à l'enseignement préscolaire, 32 % à l'enseignement primaire, 25 % à l'enseignement secondaire de premier cycle et 12 % à l'enseignement secondaire de deuxième cycle.En conséquence, des réalisations impressionnantes ont été récoltées, notamment des taux de personnes alphabétisées en âge d'être scolarisés et d'enfants inscrits dans l'enseignement préscolaire obligatoire à 96,8 % et 98,3 %, respectivement. Le Vietnam occupe également la 59ème place dans le classement mondial de l'éducation.Dans le même temps, des fonds considérables ont également été alloués aux soins de santé, a indiqué le ministère des Finances, soulignant que le financement total du budget de l'État pour le secteur de la santé s'élève à 38 130 milliards de dôngs (1,5 milliard de dollars) dans le secteur de la santé pour la période 2021-2025, sans compter les dépenses intégrées dans les programmes cibles nationaux.Un certain nombre de programmes et de projets de santé pour les enfants ont été réalisés, tels que l'achat d'une assurance maladie pour les enfants de moins de six ans, le programme élargi de vaccination et ceux sur la sécurité alimentaire, la population et la lutte contre le VIH/SIDA.Le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan a déclaré que les indices mère-enfant au Vietnam sont relativement bons par rapport à de nombreux autres pays ayant un revenu par habitant équivalent.Au cours de la période 2020-2022, le taux de mortalité des moins de cinq ans a été ramené à 18,9 pour mille contre 39,6 pour mille, tandis que le taux de mortalité des moins d'un an a également diminué de plus de deux fois pour atteindre 12,1 pour mille contre 29,5 pour mille. Le taux d’enfants de moins d’un an entièrement vaccinés s’est également maintenu à plus de 90 %.Un récent recensement nutritionnel a indiqué que le taux d'enfants de moins de cinq ans souffrant d'un retard de croissance a également diminué progressivement, passant de 29,3 % en 2010 à moins de 18,9 % en 2022.- VNA