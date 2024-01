Le jury du procès. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - Le 16 janvier, le Tribunal populaire de la province de Dak Lak a ouvert le procès en première instance de l'affaire de "terrorisme contre l'administration populaire, de terrorisme, d'organisation pour entrée, sortie illégales, de dissimulation de criminels" survenue dans le district de Cu Kuin le 11 juin 2023.



Ce procès se déroule dans le quartier d'Ea Tam, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, et devra durer 10 jours.



Sur la base des résultats de l'enquête, les organes compétents ont décidé de traduire en justice 100 accusés dont 53 pour "terrorisme contre l'administration populaire", 45 pour "terrorisme", un pour "organisation pour entrée, sortie illégales", un pour "dissimulation de criminels", selon le Code pénal. Parmi eux, six accusés sont jugés par contumace pour "terrorisme".



Le 11 juin, des tirs avaient été dirigés contre les sièges des Comités populaires des communes d'Ea Tieu et d'Ea Ktur (district de Cu Kuin, province de Dak Lak), qui abritent les locaux de la police communale, tuant neuf personnes et faisant deux blessés. -VNA