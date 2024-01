Hanoi (VNA) - Lors d’une conférence nationale en ligne pour faire le bilan de 2023 et déployer les tâches pour 2024 du gouvernement et les administrations locales récemment tenue à Hanoi, l’expert en économie Cân Van Luc a souligné la nécessité de s’efforcer d’atteindre l'objectif d'une croissance de 6 à 6,5 % et d'une inflation maîtrisée autour de 3,5 à 4 %, fixé par l'Assemblée nationale et le gouvernement.

L'expert en économie Cân Van Luc. Photo: VNA



Il a donné cinq propositions. Premièrement, l’Assemblée nationale et le gouvernement doivent continuer à diriger pour promouvoir les moteurs de croissance : l'exportation, l'investissement et la consommation. Il faut stimuler à la fois l’investissement et la consommation.

Deuxièmement, il faut maintenir les mêmes mécanismes, les politiques budgétaires et monétaires que pendant la période de COVID pour toute l'année 2024, en accordant une attention particulière à la coordination des politiques, aux risques systématiques et aux risques entre finance et immobilier.

Troisièmement, il faut stabiliser résolument la macroéconomie dans un contexte où le monde reste très instable, accélérer la restructuration plus rapide et plus forte des entreprises, des faibles établissements de crédit et régler les créances douteuses qui étaient et sont en augmentation.

Quatrièmement, il est nécessaire de continuer à prêter attention au perfectionnement et à la mise en œuvre des institutions.

Cinquièmement, il faut améliorer la qualité de la croissance qui a été assez faible ces dernières années. La productivité du pays n'a récemment augmenté que de 3,65 %.

Enfin, il a souligné la nécessité de légiférer et concrétiser les politiques et les mécanismes pour protéger les cadres et ceux qui osent parler, oser agir et oser assumer leurs responsabilités, pour garantir à la fois la lutte contre la corruption et le développement socio-économique. -VNA