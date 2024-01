Nguyen Duc Thang, président du Club «Văn nghệ Tháng Mười» (Arts d'Octobre). Photo d'archives: VNA



Berlin (VNA) - À l'invitation du président vietnamien, Vo Van Thuong, et de son épouse, le président fédéral d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse, effectueront une visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à cette occasion, Nguyen Duc Thang, président du Club «Văn nghệ Tháng Mười» (Arts d'Octobre), aussi membre de l'Association germano-vietnamienne en Allemagne, a estimé qu’avec sa prochaine visite d'État, le président fédéral allemand souhaitait souligner l'objectif de l'Allemagne d'élargir et de diversifier ses relations politiques et économiques avec le Vietnam, de poursuivre les mesures importantes pour renforcer les relations stratégiques entre les deux pays, portant ainsi les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



Avec une délégation composée de nombreuses grandes entreprises allemandes accompagnant le président Frank-Walter Steinmeier, cette visite sera l'occasion pour la partie allemande de discuter avec des entreprises vietnamiennes du renforcement de la coopération dans des domaines comme l’économie, la formation professionnelle, la recherche scientifique..., a-t-il dit.



Nguyen Duc Thang a ajouté que l’attractivité du Vietnam en tant que destination d'investissement se renforçait aux yeux des entreprises allemandes, constatant que l'Allemagne coopérait avec le Vietnam déjà dans de nombreux secteurs économiques clés tels que les technologies environnementales, les énergies propres et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.



L'Allemagne aide non seulement le Vietnam dans son processus de développement économique, mais le soutient également dans la réforme de son système juridique dans le cadre du dialogue bilatéral sur l'État de droit, a-t-il affirmé.



En outre, la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la santé se développe de plus en plus fortement, a-t-il poursuivi.



Nguyen Duc Thang a déclaré qu'à l'avenir, les relations entre les deux pays continueraient de se développer avec vigueur, renforçant la confiance mutuelle et exploitant ainsi pleinement les atouts de chaque partie.-VNA