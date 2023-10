Hanoi (VNA) – Les États-Unis ont appliqué et continueront à appliquer des mesures protectionnistes pour réduire leur déficit commecial avec les pays, y compris le Vietnam, a fait savoir le conseiller et chef de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis Dô Ngoc Hung.

Les produits en acier sont souvent visés par les mesures de défense commerciale. Photo : VNA

Les autorités américaines ont tendance à prendre de plus en plus des mesures correctives commerciales ou des mesures de défense commerciale visant les importations pour protéger leurs branches de production nationale, ce qui rend de plus en plus difficile l’importation de marchandises sur ce marché, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Jusqu’à la fin mai 2023, les États-Unis étaient le pays qui avait ouvert le plus d’enquêtes de défense commerciale visant le Vietnam, avec un total de 55 affaires, représentant près de 25% du nombre total d’enquêtes de défense commerciale engagées à l’encontre des exportations vietnamiennes.

Les produits visés sont divers, des produits d’exportation phares comme acier, bois, produits aquatiques, produits textiles et d’habillement, pneus, nettoyeurs haute pression jusqu’aux produits à faible chiffre d’affaires à l’exportation comme miel, tondeuses à gazon, matelas en mousse et sacs tissés, les produits visés sont relativement divers.

Récemment, le Département américain du commerce (DOC) a proposé de modifier et de compléter certaines dispositions relatives aux enquêtes antidumping et antisubventions, avec des politiques qui s’orientent vers les travailleurs et épuisent les recours contre les pratiques déloyales d’entreprises étrangères.

Afin de protéger les intérêts légitimes des entreprises ainsi que de maintenir une balance commerciale harmonieuse et durable entre le Vietnam et les États-Unis, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a demandé aux DOC mener des enquêtes sur une base objective et équitable, créant ainsi les conditions permettant aux entreprises exportatrices vietnamiennes de disposer de suffisamment de temps pour s’expliquer et fournir des informations pertinentes.

Selon le conseiller Dô Ngoc Hung, le Vietnam devrait mobiliser les ressources de l’État et des entreprises, suivre de près l’évolution de la situation, aborder et gérer les problèmes avec souplesse, flexibilité mais aussi avec une ferme détermination à protéger les intérêts légitimes sur le plus grand marché du monde.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est l’organe coordinateur pour les affaires de recours commerciaux. Cependant, dans les litiges commerciaux, le rôle des entreprises est très important et décisif pour l’issue des affaires.

L’Office du commerce du Vietnam a formulé des recommandations pour les entreprises vietnamiennes, notamment la mise à jour de leurs connaissances sur les réglementations juridiques relatives aux recours commerciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en général et des États-Unis en particulier.

Les entreprises vietnamiennes sont exhortées à établir des relations, à participer et à coopérer avec les associations américaines compétentes pour obtenir plus d’informations, accroître les échanges et éviter les procès intentés par les entreprises américaines.

Dernier point mais non le moindre, les entreprises vietnamiennes devraient discuter régulièrement avec les organes nationaux et de représentation du Vietnam de la situation, de l’évolution des exportations et du risque de tels procès lors de l’élaboration des plans de production et d’exportation. – VNA