Les épouses des présidents vietnamien et allemand prennent une photo avec des artistes du Théâtre de marionnettes Thang Long. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du président allemand Frank-Walter Steinmeier, son épouse Elke Büdenbender et l’épouse du président vietnamien Vo Van Thuong, Phan Thi Thanh Tam, ont exploré un spectacle de marionnettes sur l'eau au Théâtre de marionnettes Thang Long à Hanoï dans l'après-midi du 23 janvier.Les deux dames ont impressionné sur les performances et le talent des artistes - ceux qui se sont immergés dans l'eau pour manipuler les marionnettes. Elles ont souhaité que les artistes soient toujours enthousiasmés par leur métier afin de préserver l'identité unique des marionnettes sur eau vietnamiennes.Elles ont aussi échangé avec les artistes et le personnel dudit Théâtre pour mieux comprendre leur travail et l'art des marionnettes sur l'eau.Mme Phan Thi Thanh Tam a espéré qu'à travers les performances, Mme Elke Büdenbender comprendrait mieux la forme d'art imprégnée de la culture populaire du Nord du Vietnam.Les marionnettes sur l'eau constituent une forme artistique unique ancrée dans l'histoire et la vie des Vietnamiens depuis des siècles, offrant une perspective précieuse sur leur culture et leur mode de vie.