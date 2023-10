L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao (2e à partir de la gauche). Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Belgique et la mission du Vietnam auprès de l’Union européenne (UE), en collaboration avec la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), ont organisé, le 9 octobre, un échange de vue sur la promotion des relations commerciales Vietnam-UE et le rôle d'EuroCham.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Van Thao s’est déclaré réjoui du développement vigoureux des relations Vietnam-UE avant de souligner que les deux parties disposaient encore d’un énorme potentiel à exploiter.En tant qu'une association de grandes entreprises européennes, dotée de capitaux, de haute technologie et de riches expériences..., EuroCham joue un rôle important dans la promotion de la coopération économique entre le Vietnam et l’UE. Nguyen Van Thao a appelé EuroCham à continuer d'accompagner, de soutenir et de partager des expériences, sa vision et se coordonner étroitement avec le Vietnam pour saisir les opportunités et élargir la coopération pour un bénéfice mutuel.Le diplomate vietnamien a proposé à EuroCham d’avoir une voix plus forte pour accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA) par certains pays membres.En ce qui concerne l’avertissement sous forme de "carton jaune" imposé à l'encontre du Vietnam par la Commission européenne (CE) pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l'ambassadeur Nguyen Van Thao a réaffirmé la détermination du Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations de l'UE, soulignant que ce carton jaune affectait non seulement des exportations vietnamiennes de produits aquatiques, les importateurs et les consommateurs européens mais aussi l'image et l'environnement d'investissement et des affaires au Vietnam, causant ainsi des désavantages aux entreprises européennes.Il a proposé à des entreprises européennes de se coordonner avec le Vietnam pour faire retirer au plus tôt le carton jaune de la CE.