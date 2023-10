Conférence nationale des associations d'entreprises et des entrepreneurs vietnamiens 2023. Photo: VNA Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam, a organisé le matin du 11 octobre à Hanoï, la conférence nationale des associations d'entreprises et des entrepreneurs vietnamiens 2023, à l'occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre).

La conférence vise à évaluer le développement des entreprises vietnamiens, les activités des associations d’entreprises et à discuter des mesures pour promouvoir leur force et leur coopération.

Selon la VCCI, le nombre d’entreprises privées a augmenté de 5 000 en 1990 à près de 900 000 d’aujourd’hui. Les entreprises privées, à côté des entreprises publiques, celles d'investissement direct étranger et des coopératives, constituent une force puissante contribuant au développement économique national, faisant inscrire le Vietnam dans le Top 40 mondial en termes de PIB et dans le Top 20 mondial en termes d’échelle du commerce extérieur. Des produits « made in Vietnam » présentent sur tous les cinq continents. Le PIB par habitant au Vietnam a atteint 4 110 dollars en 2022, soit 48 fois plus qu’en 1986.

Le Vietnam recense actuellement de deux à trois millions d’entrepreneurs. Et si l'on compte l'ensemble des hommes d'affaires et des ménages commerciaux, ce nombre peut atteindre 10 millions. Il s’agit des ressources humaines importantes du pays, jouant le rôle majeur dans son processus d’industrialisation, de modernisation et d’édification d'une économie indépendante, autonome et intégrée dans la nouvelle ère, a souligné le président de la VCCI , Pham Tan Cong.

Le président de la VCCI, Pham Tan Cong. Photo: VNA

Le président de la VCCI a appelé les associations et entreprises à continuer à se développer fortement et durablement, à améliorer leur compétitivité, à promouvoir l’innovation, digne d'être une force de noyau dans l’œuvre d'industrialisation, de modernisation, d’édification d'une économie indépendante, autonome et prospère du Vietnam.

A cette occasion, le président adjoint de la Commission de l’économie du Comité central du Parti, Do Ngoc An a informé de la publication de la résolution N° 41/NQ-BCT du 11 octobre du Bureau politique sur l’édification et le développement d'une communauté d'entrepreneurs vietnamiens dans la nouvelle ère. -VNA

Vũ Bích Ngọc source