Le nombre d'étudiants vietnamiens dans les universités et collèges américains a augmenté de 5,7% pour atteindre 21.900 au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le Vietnam reste à la cinquième place parmi les principales sources d’étudiants internationaux dans ce pays. Les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), ainsi que les affaires et l'administration, restent les cursus auxquels les étudiants vietnamiens s'inscrivent le plus, respectivement à 47,6 % et 24,7 %, selon le rapport américain Open Doors 2023 de l'Institute of International Education (IIE). Hanoï, 21 février (VNA) - De nombreux talents technologiques sont retournés au Vietnam après avoir étudié à l'étranger, contribuant ainsi à alimenter non seulement les chaînes d'approvisionnement nationales en électronique, mais également l'économie numérique en croissance rapide.Nikkei Asia a rapporté que le Vietnam envoie depuis longtemps beaucoup plus d’étudiants à l’étranger que ses voisins, et que ces étudiants acquièrent des compétences et des réseaux qui s’avèrent précieux à leur retour.Plus de deux décennies de programmes d’études à l’étranger portent leurs fruits. Les premières cohortes ont eu le temps d’obtenir leur diplôme et d’aller travailler – souvent dans des pays étrangers – et mettent désormais cette expérience à profit au Vietnam à un stade avancé de leur carrière. Durant cette période, le pays s’est efforcé de devenir une destination plus attractive. La part des biens de haute technologie dans les exportations, par exemple, a atteint 42 % en 2020, contre 13 % en 2010, a écrit le magazine d'information basé au Japon.Les données de l'UNESCO montrent que le Vietnam arrive en tête des pays d'Asie du Sud-Est en termes de nombre d'étudiants étrangers, suivi de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines. Il se classe aussi parmi les 10 principales sources d’étudiants internationaux aux États-Unis depuis plus d’une décennie.Le nombre d'étudiants vietnamiens dans les universités et collèges américains a augmenté de 5,7% pour atteindre 21.900 au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le Vietnam reste à la cinquième place parmi les principales sources d’étudiants internationaux dans ce pays. Les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), ainsi que les affaires et l'administration, restent les cursus auxquels les étudiants vietnamiens s'inscrivent le plus, respectivement à 47,6 % et 24,7 %, selon le rapport américain Open Doors 2023 de l'Institute of International Education (IIE).



Nikkei Asia a cité un investisseur et ancien élève de Stanford selon lequel le fonds est un exemple clé d'investissements qui portent désormais ses fruits à mesure que les anciens élèves ont atteint la maturité professionnelle et se sont établis dans l'économie vietnamienne.



Les chercheurs de la VEF ont ensuite fondé des startups telles que les fournisseurs d'apprentissage automatique Palexy et Zalo, plus populaires au Vietnam que Facebook. Plus généralement, de nombreux diplômés de Harvard et de Cambridge sont rentrés au pays pour diriger toutes sortes d’entreprises technologiques, notamment Tap Tap, une plateforme de récompenses, Uber Vietnam et la startup logistique Abivin.



Cependant, de nombreux défis subsistent pour la main-d'œuvre et l'économie. À plusieurs égards, les performances n’ont pas suivi le potentiel. En outre, les fournisseurs d'Apple affirment qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'ingénieurs. Le pays n'a pas encore généré de startup qui, comme Gojek en Indonésie ou Shopee à Singapour, puisse réellement se faire connaître au-delà des frontières, a rapporté Nikkei Asia.- VNA