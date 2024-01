Le roi du Danemark, Frederik X, et la reine Mary. Photo: AFP

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan ont envoyé des lettres de félicitations au roi du Danemark, Frederik X, à l’occasion de sa succession au trône (le 14 janvier 2024).



Le 16 janvier 2024, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc est allé à l'ambassade du Danemark à Hanoï pour écrire ses félicitations.



Le vice-ministre Ha Kim Ngoc a présenté ses félicitations au roi, à la famille royale et au gouvernement danois, exprimant sa conviction que le Royaume du Danemark prospérera de plus en plus sous le règne du roi Frederik X.



Il a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération ses relations avec le Danemark et souhaitait approfondir le partenariat intégral bilatéral, dans l’intérêt des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde. -VNA