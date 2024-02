Dans la production et les affaires, la construction d’une marque réputée aide les entreprises à occuper une position solide sur le marché, à se développer et à se connecter plus facilement avec les marchés de consommation.

La société vietnamienne Toan Phat Cooper Tube Joint Stock Company présente des produits et des équipements de tuyaux en cuivre pour les systèmes de climatisation, d'isolation et de ventilation à l'ACREX India 2024, un salon international spécialisé dans la climatisation, la réfrigération et la technologie du bâtiment, qui a ouvert ses portes à New Delhi le 15 février.