Hanoi (VNA) - En 2023, les lieux de spectacles du Vietnam sont devenus plus animés que jamais grâce à une série de tournées de grands artistes internationaux, dont de nombreux noms connus chez les générations 8x et 9x comme le groupe britannique de musique 911, le groupe vocal pop irlandais Westlife, le groupe de musique pop américain Maroon 5, les groupes sud-coréens BlackPink, Super Junior et Epik High, le chanteur de pop irlandais Ronan Keating ou le saxophoniste américain légendaire Kenny G.

Le groupe de K-pop féminin est composé de quatre membres se prénommant Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé.

Photo : Journal "Le monde et le Vietnam"



Juste après le Nouvel An lunaire 2023, le coup d’envoi du clip vidéo musical « I do » (Je suis d’accord), fruit de la collaboration entre le jeune chanteur vietnamien Duc Phuc et le groupe de musique britannique 911, a fait sensation auprès du public vietnamien sur tous les réseaux sociaux. Ce succès a marqué un début d’année animé pour l’industrie de la musique du Vietnam — une destination de choix pour de nombreux groupes de musique internationaux.

Après avoir été diffusé sur YouTube, le MV "I do" a atteint près de 2 millions de vues en moins de 24 heures, et des centaines de milliers de commentaires. Le groupe 911 et Duc Phuc ont ensuite donné ensemble un certain nombre de spectacles musicaux au Vietnam, attirant l’attention d’un public nombreux. Les clips extraits de ces spectacles ont rapidement obtenu un effet viral sur différents réseaux sociaux.

Le jeune chanteur vietnamien Duc Phuc (en veste grise) et le groupe britannique 911 ont collaboré pour réaliser le clip vidéo musical «I do», viral sur différents réseaux sociaux. Photo : extrait du MV.

En mars 2023, le célèbre boys band sud-coréen Super Junior est revenu au Vietnam dans le cadre de sa troisième tournée mondiale intitulée "World Tour Super Show 9". Hô Chi Minh-Ville a été devenue le 13e arrêt de la série de concerts "Super Junior World Tour - Super Show 9 : Road" qui a pris son départ à Séoul en juillet 2022.

Le concert de Super Junior a vu la présence de 15 000 spectateurs dans le stade de la zone militaire 7, à Hô Chi Minh-Ville. Les membres de Super Junior ont présenté au public vietnamien leurs chansons à succès, avec des danses dynamiques et une mise en scène parfaite. Ils ont également conquis le cœur de ses fans vietnamiens grâce à des petites conversations et des "flirts" en langue vietnamienne.

En juin 2023, le festival SEEN tenu dans la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (au Centre), a réuni un grand nombre de stars sud-coréennes, à savoir Taeyang (BIGBANG), BoA, aespa, Hyoyeon (SNSD), KARD, etc.

En juillet 2023, les jeunes mélomanes du Vietnam ont eu l’occasion de s’enflammer dans une ambiance festive tout en participant à deux événements musicaux majeurs à l’échelle internationale. Le premier consistait en un concert de deux jours du célèbre groupe sud-coréen BlackPink à Hanoï, dans le cadre de sa tournée mondiale "Born Pink World Tour 2023". Le deuxième était le concert de la superstar internationale Charlie Puth, tenu dans le cadre du Festival de musique 8Wonder à Vinpearl Nha Trang, dans la ville côtière de Nha Trang, province de Khanh Hoa (au Centre du Vietnam).



Le concert du groupe BlackPink, qui s’est déroulé dans la soirée des 29 et 30 juillet au stade national de My Dinh, à Hanoï, a attiré des environ 70 000 personnes et marqué la fin de la tournée asiatique des quatre jeunes filles sud-coréennes.

Concert du groupe BlackPink à Hanoi. Photo : Journal "Le monde et le Vietnam"

Lors de son concert, BlackPink a apporté au public vietnamien des performances emblématiques de Born Pink qui sont mondialement connues. Elles ont également exprimé leur amour et leur gratitude envers les fans vietnamiens en utilisant de simples phrases en langue vietnamienne, en portant des chapeaux coniques (un symbole de la culture vietnamienne) et en dansant sur "See Tinh" — une chanson populaire et entraînante de la chanteuse vietnamienne Hoàng Thùy Linh. En réponse, les fans vietnamiens ont montré leur enthousiasme en bravant la forte pluie au stade national de My Dinh en attendant le début du spectacle.

"Born Pink World Tour 2023" est un événement culturel international à grande échelle. Le concert organisé avec succès à Hanoï a contribué à améliorer l’image de la ville et du Vietnam en tant que destination sûre et conviviale, à promouvoir le tourisme et à affirmer la capacité d’organisation de grands événements du Vietnam. Il s’agissait aussi d’une opportunité pour la capitale vietnamienne de développer l’industrie culturelle.

La star la plus attendue au Festival de musique 8Wonder cette année était Charlie Puth — un chanteur, musicien, compositeur et producteur américain. L’auteur des chansons à succès comme "We don’t talk Anymore", "See You Again", "One Call Away", "How Long" ou "Light Switch" a fait vibrer des milliers de spectateurs avec des performances uniques et des effets visuels exceptionnels.

Début septembre 2023, le Festival de musique HAY Glamping au parc Yên So de Hanoï a accueilli deux grands noms que sont le chanteur de pop irlandais Ronan Keating et le groupe de hip-hop sud-coréen Epik High.

Placé sous le thème "Là où converge la jeunesse", le festival visait à inviter le public à redécouvrir la joie de la jeunesse des Vietnamiens nés dans les années 1980-1990 à travers les tubes de cette époque.

Malgré sa presque cinquantaine, Ronan Keating a prouvé sa grande attraction en ravivant les souvenirs du public vietnamien à travers une série d’anciennes chansons célèbres de son boys band Boyzone. Le groupe de hip-hop sud-coréen Epik High, quant à lui, a enflammé la scène avec une série de chansons qui composent son nom.

Kenny G (milieu) à l'aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo : BTC



Plus récemment, en novembre dernier, le saxophoniste américain légendaire Kenny G, dont le nom était très familier au public vietnamien pendant les années 1990, s’est produit à Hanoï lors d’un concert caritatif qui a marqué l’ouverture du projet musical "Good Morning Vietnam".

Initié par le journal Nhân Dân (le Peuple), en collaboration avec le groupe IB spécialisé dans l’organisation de concerts de niveau international, le projet "Good Morning Vietnam" — qui devrait être organisé annuellement — vise non seulement à apporter la meilleure musique du monde au Vietnam, mais aussi à consacrer tous ses bénéfices pour soutenir les familles des invalides et martyrs vietnamiens, ainsi que les élèves et enseignants dans les zones montagneuses éloignées et reculées.

Le chanteur Adam Levin, leader du groupe Maroon 5, se produit à Phu Quôc en ce mois de décembre. Photo : 8Wonders.

Lors du concert à Hanoï, Kenny G et son groupe ont interprété des compositions célèbres de sa carrière, telles que Going Home, Havana, Romeo & Juliet et My Heart Will Go On, ainsi qu’une chanson folklorique vietnamienne au style de smooth jazz.

En plus de donner un banquet musical émotionnel, Kenny G a fait don d’un saxophone aux enchères caritatives en faveur des personnes défavorisées, notamment des enfants au Vietnam. Il a exprimé son enthousiasme quant à la portée humanitaire de ce spectacle, car cela représentait sa première participation à un programme d’une telle envergure axé sur la communauté.

C’était la deuxième fois que Kenny G venait se produire au Vietnam après sa première tournée réussie intitulée "Kenny G live in Vietnam" en 2015.

Kenny G est un saxophoniste, compositeur et producteur américain de smooth jazz. L’instrumentiste connaît un succès phénoménal dans les charts pop, jazz et R&B depuis plus de trois décennies et est connu pour son style lyrique et émotif, un son qui a attiré une base de fans fidèles et a fait de lui l’un des instrumentistes les plus vendus de tous les temps.



Toujours durant les derniers mois de cette année, la scène musicale vietnamienne a continué d’accueillir plusieurs illustres artistes du monde tels que Maroon 5 et Westlife. Le public vietnamien a été une fois de plus satisfait et plongé dans les émotions des chansons célèbres apportées par ces deux groupes de musique.

Le groupe vocal pop irlandais Westlife a fait son retour au Vietnam après 12 ans avec un concert tenu le 22 novembre dernier, au stade Thông Nhât de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de sa tournée intitulée The Wild Dreams. Le Vietnam était l’une des huit escales asiatiques de la tournée du groupe.

Le groupe de musique pop américain Maroon 5, quant à lui, s’est produit au Festival de musique 8Wonders tenu le 16 décembre, dans la ville insulaire de Phu Quôc, province de Kiên Giang (au Sud). Les membres de Maroon 5 ont ravi ses nombreux fans vietnamiens avec une performance spectaculaire ponctuée par une série de ses chansons à succès.

Opportunité pour promouvoir l’image du Vietnam

Le Festival de musique 8Wonders à Phu Quôc attire un grand nombre de spectateurs vietnamiens comme étrangers. Photo: 8Wonders.

Le succès des événements culturels et musicaux mentionnés ci-dessus a permis de placer le Vietnam sur la carte des tournées mondiales pour de nombreux artistes de premier plan, en faisant du pays une destination musicale prisée par les mélomanes du monde entier.

Ces événements ont également représenté un atout positif pour l’industrie du tourisme vietnamien, affirmant davantage la position du pays sur la scène mondiale du tourisme.

Quant aux artistes étrangers, en venant se produire au Vietnam, ils ont contribué de manière significative à promouvoir l’image de la population, du tourisme et de la culture vietnamienne auprès de la communauté internationale.

Les groupes sud-coréens BlackPink, Super Junior et Epik High ont tous exprimé leur amour pour les plats vietnamiens, dont notamment le "phở". Ils se sont essayés à danser sur "See Tinh", l’un des grands succès de la chanteuse vietnamienne Hoàng Thuy Linh. Ils ont aussi réservé quelques petites surprises à leurs nombreux fans vietnamiens, comme le fait de porter des chapeaux coniques ou l’utilisation de simples phrases en langue vietnamienne.

Le concert de deux jours de BlackPink à Hanoï en fin de juillet dernier a attiré non seulement les fans vietnamiens, mais aussi de nombreux étrangers, des médias et des influenceurs des médias sociaux, contribuant à diffuser largement l’image du Vietnam.



Booking.com, l’une des plateformes de réservation en ligne les plus courues, a signalé que les recherches de chambres d’hôtels à Hanoï pour les deux jours du concert de BlackPink ont connu une forte augmentation en variation annuelle, soit 300 % pour la période de 26 juillet au 1er août et 160 % de 26 juin au 9 juillet. Même constat pour les recherches depuis l’étranger, qui a quant à elles bondi de 685%, notamment en provenance de pays tels que la Chine (Hong Kong et Taïwan inclus), le Cambodge, la Thaïlande, Singapour, les Philippines, la Malaisie, le Japon, la République de Corée, l'Australie ou encore le Canada.

Le volume de recherche de chambres à Hanoï au cours de ces deux jours via d’autres sites de réservation internationaux comme Agoda a également augmenté fortement.

En résumé, le Vietnam a réussi à organiser en 2023 une série d’événements culturels et musicaux de qualité internationale, avec la participation de grandes stars mondiales. Cela a permis de positionner le Vietnam comme une destination incontournable pour les artistes et mélomanes internationaux. Que de nombreuses opportunités s’ouvrent aux industries culturelles du Vietnam en 2024 ! – NDEL/VNA