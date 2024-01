L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang remet des cadeaux à des Cambodgiens d'origine vietnamienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les ambassades du Vietnam au Cambodge, en Malaisie et au Brunei ont organisé des programmes du Printemps de la Patrie pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).

L'ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé le 26 janvier, à Phnom Penh, au Cambodge, le programme "Printemps de la Patrie - Année du Dragon 2024", dans une atmosphère chaleureuse et animée.



Le programme a attiré des centaines de délégués représentant la communauté des Cambodgiens d'origine vietnamienne dans de nombreuses localités à travers le pays, des entreprises vietnamiennes et khmères d'origine vietnamienne, des étudiants vietnamiens étudiant au Cambodge, des officiers et employés de l'ambassade et des agences auprès de l'ambassade et du consulat général du Vietnam dans les provinces de Preah Sihanouk et Battambang.



En même temps, le 27 janvier, la société Viettel Cambodge (Metfone) du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), en coordination avec l'ambassade du Vietnam au Cambodge et l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge (KVA), a officiellement lancé le programme "Printemps paisible et joyeux Têt". Elle a offert 1.075 cadeaux d'une valeur totale de 22.655 dollars à la communauté vietnamienne en situation difficile dans des localités cambodgiennes.



Dans le cadre du programme, Metfone et les unités ont remis 200 cadeaux aux enfants d'origine vietnamienne à Phnom Penh. Metfone se coordonnera avec les filiales de l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge pour remettre des cadeaux à la communauté d'origine vietnamienne au Cambodge.

Un numéro artistique au programme du Printemps de la Patrie en Malaisie. Photo: VNA



Le 26 janvier, l'ambassade du Vietnam en Malaisie a organisé le programme du Printemps de la patrie - Printemps du désir, avec la participation des expatriés vietnamiens dans la région.



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a souligné que le programme annuel était un événement important pour les Vietnamiens d'outre-mer en Malaisie et à l'étranger, montrant la profonde préoccupation des dirigeants du Parti et de l'État envers les expatriés.



L'ambassadeur a exprimé le souhait que les Vietnamiens d'outre-mer continuent à promouvoir l'esprit de solidarité et de soutien mutuel et apportent davantage de contributions positives au développement commun des deux pays en tant que passerelle de promotion des relations.

Des délégués participent au programme du Printemps de la Patrie au Brunei . Photo: VNA

Au Brunei, le 26 janvier, l'ambassade du Vietnam a organisé un programme du Printemps de la Patrie pour célébrer le Tet du Dragon 2024 avec la participation de près de 200 Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur Tran Anh Vu a chaleureusement accueilli et adressé ses meilleurs vœux à la communauté vietnamienne au Brunei.



L'ambassadeur a affirmé que la communauté vietnamienne au Brunei était une partie inséparable de la communauté vietnamienne et jouait un rôle de passerelle important dans les relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassade considère toujours le travail communautaire et la protection des citoyens comme une tâche clé et continuera à prêter attention et à promouvoir des activités pour soutenir et servir la communauté dans la région. -VNA