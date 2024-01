Hanoi (VNA) – L’Office du gouvernement a publié un communiqué sur les conclusions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une récente visioconférence nationale sur le développement des industries culturelles du Vietnam.

Photo d’illustration : baovanhoa.vn

Le texte a précisé que les industries culturelles font référence aux industries qui produisent des produits artistiques et créatifs de nature matérielle ou immatérielle en exploitant des valeurs culturelles et des produits et services intellectuels ayant une importance sociale et culturelle pour générer des avantages économiques.Il a mis en lumière les politiques, orientations et lois du Parti et de l’État visant à promouvoir le développement des industries culturelles, ainsi que l’investissement efficace des capitaux dans les industries.Cependant, comparé à d’autres secteurs, le développement des industries culturelles du Vietnam n’est pas encore à la hauteur du potentiel distinct, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs du pays, a indiqué le texte, soulignant un certain nombre de difficultés et de défis dans ce travail, notamment le rôle flou des industries culturelles vietnamiennes, la responsabilité et l’autorité de gestion de l’État dans un certain nombre de domaines.Le communiqué a esquissé un certain nombre de points de vue fondamentaux dans le développement des industries culturelles, notamment l’association du processus avec la diffusion de l’image du Vietnam et de son peuple ainsi que la préservation et la promotion de l’identité culturelle nationale, en répondant aux exigences créatives, caractéristiques, professionnelles, des exigences saines, compétitives et durables, créant généralement des marques nationales pour que les produits et services culturels vietnamiens rejoignent les chaînes de valeur mondiales.En conclusion, le Premier ministre a souligné la nécessité de mettre en œuvre les tâches et les solutions de manière synchrone, drastique et cohérente avec certains points focaux, en se concentrant sur la réalisation de politiques de rupture pour transformer les ressources culturelles potentielles en produits et services à haute compétitivité.Le chef du gouvernement a appelé à une détermination et des efforts plus forts ainsi qu’à des actions plus drastiques et efficaces dans le travail, encourageant ainsi la créativité, respectant la liberté de créativité et augmentant les contributions des industries culturelles au PIB du pays d’ici 2030.Il a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner avec les agences, organisations et localités compétentes pour élaborer un projet de directive du Premier ministre sur le développement des industries culturelles du Vietnam et de soumettre le projet de document à l’organisme compétent pour approbation en 2024. – VNA