Hanoi (VNA) – Dans le cadre de la visite d’Etat du 11 au 13 janvier au Vietnam du président indonésien Joko Widodo, les deux pays discuteront des moyens visant à promouvoir davantage l’amitié traditionnelle et rendre leur partenariat stratégique plus profond et efficace, a déclaré jeudi 11 janvier la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Drapeaux de l’Indonésie et du Vietnam. Photo : VNA

Le chef de l’Etat indonésien a entamé jeudi après-midi 11 janvier sa visite d’Etat au Vietnam au cours de laquelle il s’entretiendra avec le président Vo Van Thuong et aura des entrevues avec d’autres hauts dirigeants vietnamiens, ainsi que d’autres activités importantes.Les hauts dirigeants des deux pays s’échangeront sur de nombreuses mesures et orientations sur une série de sujets importants tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité, la défense, les transports et l’agriculture, a fait savoir la porte-parole.Les deux parties discuteront également des questions régionales et internationales d’intérêt commun, a-t-elle poursuivi.L’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie se sont développés de manière favorable et positive ces derniers temps. Le Vietnam est le seul partenaire stratégique de l’Indonésie au sein de l’ASEAN. Les deux pays échangent régulièrement des délégations, en particulier au plus haut niveau, notamment en 2023 où ils ont célébré le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.Ces derniers temps, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Indonésie a connu une bonne croissance. L’Indonésie est le troisième partenaire commercial du Vietnam qui est son quatrième partenaire commercial dans l’ASEAN.La coopération dans d’autres domaines importants tels que les transports, l’agriculture, les échanges entre les peuples et les connexions entre les localités continue d’être promus après la pandémie de Covid-19.Les deux pays maintiennent également une étroite coordination de positions au sein des forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN, l’ONU, l’APEC et le Mouvement des non-alignés.L’accueil du président Widodo en visite d’Etat au Vietnam témoigne de la politique constante du Vietnam qui consiste à attacher de l’importance aux relations avec les pays voisins et l’ASEAN, y compris l’Indonésie, a indiqué la porte-parole. – VNA