Le président Vo Van Thuong. Photo: VNA



Soulignant le rôle particulièrement important des Gardes-frontières pour défendre et maintenir les frontières nationales, le dirigeant a demandé aux forces et aux localités frontalières de promouvoir la grande union nationale pour consolider les zones de défense et développer les forces de défense frontalière…Il a également souligné que la diplomatie dans le secteur de la défense et, plus particulièrement, dans la défense des frontières, ainsi que la diplomatie populaire, devaient être menées de manière flexible, créative et efficace, précisant que la défense des frontières nationales était une tâche importante et régulière du Parti, du peuple, de l’armée, du système politique et de l’ensemble du pays. -VNA