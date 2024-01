Nhập mô tả cho ảnh

Bangkok, 10 janvier (VNA) – Le gouvernement thaïlandais a approuvé le 9 janvier un projet de loi visant à lutter contre la mauvaise qualité de l'air dans ce pays d'Asie du Sud-Est, ouvrant ainsi la voie au Parlement pour commencer à débattre du projet de loi.La Thaïlande signale chaque année des niveaux de pollution atmosphérique désastreux, Bangkok et la ville de Chiang Mai, au nord du pays, se classant certains jours l'année dernière parmi les villes les plus polluées au monde.Ces situations ont été attribuées aux émissions industrielles, aux gaz d'échappement des véhicules et à la fumée provenant du brûlage des chaumes par les agriculteurs de décembre à avril.Les écologistes réclament depuis longtemps une législation pour lutter contre la pollution de l'air, qui a vu l'année dernière deux millions de personnes recourir à des soins médicaux, selon le ministère de la Santé.L'annonce intervient alors que l'Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales, qui surveille les niveaux de pollution, a déclaré que 48 des 77 provinces de Thaïlande étaient couvertes de niveaux dangereux de poussière, et 21 d'entre elles subissaient des niveaux élevés de particules PM2,5.Après avoir pris ses fonctions l'année dernière, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin s'est engagé à s'attaquer à ce problème. Il prévoit de se rendre à Chiang Mai plus tard cette semaine pour discuter du problème.- VNA