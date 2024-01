Les prévisions de croissance pour 2024 pour la région ASEAN Plus Trois (ASEAN 3) ont été maintenues à 4,5%. Photo : AMRO

Hanoï, 22 janvier (VNA) - Les prévisions de croissance pour 2024 pour la région ASEAN Plus Trois (ASEAN 3) ont été maintenues à 4,5%, a déclaré le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN 3 (AMRO), basé à Singapour, dans sa mise à jour trimestrielle de janvier.Selon le bureau, la forte demande intérieure de la région, dans un contexte de modération de l’inflation et d’amélioration continue des échanges commerciaux, propulsera la croissance, malgré les incertitudes entourant les perspectives mondiales.L' ASEAN 3, qui comprend dix États membres de l'ASEAN et les pays partenaires du bloc, à savoir la Chine, le Japon et la République de Corée, prévoit également de terminer 2023 avec une croissance annuelle de 4,4 %, légèrement supérieure à la prévision d'octobre dernier de 4,3 %. .« La reprise du cycle technologique mondial commence à se faire sentir dans les performances des exportations de la région, en particulier dans le secteur de l'électronique », a déclaré Hoe Ee Khor, économiste en chef d'AMRO, cité dans son communiqué de presse du 18 janvier. "Mais les exportations non technologiques sont à la traîne en termes de reprise, c'est pourquoi les récentes enquêtes sur la confiance dans le secteur manufacturier sont relativement mitigées."AMRO a déclaré que les pressions sur les prix continuent de diminuer dans les économies membres, reflétant la tendance des prix mondiaux des matières premières. L’inflation dans la région, à l’exclusion du Laos et du Myanmar, devrait se modérer à 2,6 % cette année, contre 2,8 % estimé pour 2023. Toutefois, les risques à la hausse pour l’inflation restent importants et l’inflation sous-jacente reste élevée dans de nombreuses économies.En ce qui concerne les pays de la région, AMRO prévoit que le Vietnam connaîtra une croissance de 6 % cette année. Pendant ce temps, les taux prévus pour les Philippines, le Cambodge et l’Indonésie sont respectivement de 6,3 %, 6,2 % et 5,2 %. - VNA