Kualar Lumpur (VNA) - L'Agence de presse malaisienne Bernama a publié le 15 janvier, une interview de l'ambassadeur vietnamien en Malaisie Dinh Ngoc Linh intitulée "Le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération en matière de défense et de sécurité" dans laquelle le diplomate vietnamien a affirmé que les relations entre les deux pays ciblent à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

L'ambassadeur du Vietnam Dinh Ngoc Linh a souligné l'importance d'une coopération intégrale Vietnam-Malaisie . Photo : VNA

Le diplomate souligne également l'importance du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie (31 mars 1973 - 31 mars 2023).

L'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays dans le contexte géopolitique complexe actuel. Il s'est dit confiant dans le potentiel d'une coopération approfondie, en particulier après que le Vietnam et la Malaisie ont signé une prolongation du protocole d'accord (MoU) sur la coopération en matière de défense.



Il a souligné que les deux pays sont prêts à s'engager à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à promouvoir les mécanismes dirigés par l'ASEAN et à jouer un rôle central dans la facilitation du dialogue et de la coopération entre les États membres de l'ASEAN et ses partenaires extérieurs.



L'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a également abordé d'autres domaines de coopération entre les deux pays, tels que la politique, l'économie et les échanges culturels entre les peuples.

Concernant la politique, l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a déclaré que le Vietnam et la Malaisie étaient déterminés à mettre en œuvre efficacement le Plan d'action (POA) pour mettre en œuvre le partenariat stratégique au cours de la période 2021-2025. En 2024, l'une des priorités de l'ambassade du Vietnam en Malaisie est de promouvoir et d'organiser des visites de haut niveau de dirigeants du Parti et de l'État en Malaisie. Selon l'ambassadeur, l'échange entre les délégations de haut niveau sera un moteur du renforcement de la confiance stratégique et de l'approfondissement de la coopération intégrale entre les deux pays, dans le but de célébrer 10 ans de partenariat stratégique en 2025.



Concernant l'économie, Dinh Ngoc Linh a déclaré que les deux pays considéraient l'industrie Halal comme une direction prometteuse de coopération. Le Vietnam est actuellement le 12ème partenaire commercial de la Malaisie au niveau mondial et également le 4ème partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN après Singapour, l'Indonésie et la Thaïlande. En 2022, la valeur totale d’échanges commerciaux a augmenté de 16,4% pour atteindre 19,44 milliards de dollars, contre 16,7 milliards de dollars en 2021. La Malaisie est le 10e grand investisseur du Vietnam.



Concernant la sécurité maritime, l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a déclaré que les deux pays doivent renforcer leur coopération pour maintenir la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale. Il a souligné qu'il est important de respecter pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'achever rapidement les négociations sur le Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Sur les échanges entre les deux peuples entre les deux pays, l'ambassadeur vietnamien a déclaré que les relations entre les peuples des deux pays se sont renforcées grâce à la coopération continue et efficace entre les deux Agences de presse des deux pays. Il a également exprimé l'espoir que des canaux de connexion aient été établis entre les deux Agences de presse se développent efficacement. - VNA