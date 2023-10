Usine automobile Thanh Cong Viet Hung. Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) - En 2023, la ville d'Ha Long a fixé l’objectif de maintenir un taux de croissance économique à deux chiffres, contribuant ainsi à la croissance globale de la province de Quang Ninh.



Pour concrétiser cet objectif, les autorités municipales ont œuvré activement pour éliminer les difficultés des entreprises et des investisseurs, notamment des investisseurs stratégiques.



En tant que ville importante de la province de Quang Ninh, Ha Long est toujours une destination pour les investisseurs stratégiques. Depuis 2014, Vingroup met en œuvre de nombreux projets contribuant à améliorer la physionomie de la ville et le niveau de vie des habitants, tels que le complexe sportif de Quang Ninh, dans le quartier de Dai Yen, l’Hôtel de luxe Vinpearl Ha Long dans le quartier de Bai Chay, le complexe urbain côtier de Vinhomes Dragon Bay Ha Long et la Polyclinique internationale Vinmec dans le quartier de Hong Gai, le centre commercial Vincom et le parc floral d'Ha Long dans le quartier Bach Dang…



Pour les projets en cours de Vingroup, les autorités municipales, en collaboration étroite avec des organes concernés, ont déployé de manière proactive de nombreuses mesures pour assurer le rythme des travaux.



Par exemple, le projet du complexe urbain Green Ha Long nécessite une superficie de plus de 923 hectares et un investissement total de plus de 232 000 milliards de dongs. Les travaux seront achevés en mars 2031. A ce jour, la ville a remis au maître d’ouvrage plus de 844 hectares, soit plus de 92% du total.



Un autre projet important est le parc industriel Viet Hung, investi par le groupe Thanh Cong et couvrant sur une superficie totale de 300 hectares, dont 190 hectares de terrains industriels.



Fin août 2023, le groupe a achevé la construction des infrastructures techniques globales de plus de 70 % du projet. D’ici la fin de l’année, toutes les infrastructures seront achevées. Quant au projet d'usine automobile Thanh Cong Viet Hung, le battage à titre expérimental de pieux de fondation a été terminé et les travaux de pieutage ont commencé.



Selon Dao Phong Truc Dai, directeur général de la société par actions de développement du parc industriel Viet Hung, des difficultés de son projet ont été rapportées directement à de hauts responsables municipaux. Les autorités municipales ont proposé des mesures appropriées et ont suivi de près le rythme des projets.





Une séance de travail entre les autorités de Ha Long et le groupe Thanh Cong. Photo: baoquangninh.vn

"Nous apprécions bien les efforts de la ville et consacrerons toutes les ressources pour que les premiers produits automobiles de cette usine puissent sortir en décembre 2024", a indiqué Dao Phong Truc Dai



En plus de travailler avec chaque investisseur, la ville d'Ha Long organise régulièrement des rencontres avec les entreprises pour les aider à surmonter les difficultés et résoudre à temps les questions chaudes tels que la prévention et la lutte contre les incendies, les sources de matériaux de construction, la garantie de l'avancement du décaissement des fonds d'investissement publics, la mise en œuvre des politiques fiscales, l'accès aux fonds...



Les autorités de Ha Long sont toujours prêtes à écouter les suggestions des entreprises et à résoudre leurs difficultés, a déclaré Vu Quyet Tien, secrétaire du Comité municipal du Parti. -VNA