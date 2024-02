La population thaïlandaise a légèrement diminué d'une année sur l'autre en 2023. Photo: Bangkok Post

Bangkok, 12 février (VNA) - La population thaïlandaise a légèrement diminué d'une année sur l'autre en 2023, selon le ministère de l'Intérieur du pays.La porte-parole du ministère de l'Intérieur, Traisuree Taisaranakul, a déclaré le 11 février que les données montraient que la population officielle de la Thaïlande au 31 décembre 2023 était de 66 052 615 habitants, en baisse de 0,06 %, soit l'équivalent de 37 860 personnes, par rapport à fin 2022.La population totale était composée de 32 224 008 hommes et 33 828 607 femmes. Sur la population totale, 65 061 190 personnes sont des ressortissants thaïlandais.Les cinq provinces les plus peuplées sont Bangkok avec 5 471 588 habitants, Nakhon Ratchasima - 2 625 794, Ubon Ratchathani - 1 869 608, Chiang Mai - 1 797 074 et Khon Kaen - 1 779 373.Outre Bangkok, la Thaïlande compte 20 autres provinces comptant plus d'un million d'habitants. Pendant ce temps, Samut Songkram a la plus petite population avec 187 993. - VNA