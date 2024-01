Hanoi (VNA) - L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) souhaite coopérer avec les principaux établissements d’enseignement et de formation ou instituts de recherche-conseil en politiques des Pays-Bas dans les domaines de la science du leadership, de la gouvernance et des politiques publiques.

Le directeur de la HCMA Nguyên Xuân Thang (à droite) reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, à Hanoi, le 18 janvier. Photo : VNA

Le directeur de la HCMA, membre du Politburo et président du Conseil théorique central, Nguyên Xuân Thang, a exprimé ce souhait, jeudi 18 janvier à Hanoi, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.Le dirigeant a souligné les relations croissantes entre le Vietnam et les Pays-Bas, affirmant que son académie et ses partenaires néerlandais avaient mené un programme d’échange lié à la réforme de l’administration publique et à la construction du gouvernement local.Il a déclaré que la HCMA espérait continuer à coopérer avec l’Institut international d’études sociales (ISS) des Pays-Bas, en mettant l’accent sur la mise en œuvre de projets de recherche d’intérêt mutuel, les échanges de délégations et la formation.L’ambassadeur des Pays-Bas a déclaré que le Vietnam et les Pays-Bas présentent de nombreuses similitudes. Il a affirmé continuer à déployer des efforts pour renforcer les bonnes relations entre les deux pays. – VNA